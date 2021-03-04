Çin'e girişlerde anüs testi zorunlu oldu! 

Çin'de koronavirüsün kontrol altında tutulması için ilginç metotlar deneniyor. Çin'e giriş-çıkışlarda yoğun tedbirler alınıyor. Söz konusu ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen anüs testi tepki çekti.

Times'ta yer alan haberde, Çin'e girişlerde bütün yabancılara yönelik anüs testinin zorunlu hale getirildiği ileri sürüldü. Haberde, Şanghay ve Pekin havayollarında anüs testi için yeni merkezlerin oluşturulacağı ifade edildi.

Japonya: Vatandaşlarımıza yapmayın!

Japonya, Çin'e seyahat eden vatandaşlarına anüs testi uygulanmamasını istemişti. Kabine Baş Sekreteri Kato, söz konusu ülkeye giden Japonya vatandaşlarına bu testin yapılmasına sert tepki göstermişti. Kato, anüs testinin insanlarda psikolojik problemlere neden olduğunu belirterek, Çin'e giden Japonya vatandaşlarına anüs testinin uygulanmaması gerektiğini ifade etmişti.

Anüs testinin hiçbir ülkede onaylanmadığına dikkat çeken Kato, Çin'e giden Japonya vatandaşlarına anüs testinin yapılmamasına yönelik isteği Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla ilettiklerini ama konuya ilişkin herhangi bir değişim yaşanmadığını söylemişti.

ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) yetkililerden bazılarına Çin'e girerken anüs testi uygulanmak istendiği ileri sürülmüştü. Fakat yapılan itirazlardan sonra bu istekten vazgeçildiği ifade edilmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı ise böyle bir olayın yaşanmadığını bildirmişti.

Yürümekte zorlanmışlardı

Çin'in başkenti Pekin'in güneyinde yer alan Daxing isimli semtte öğretmenlere ve öğrencilere anüs testi uygulanmıştı. Söz konusu kişilerin anüs testinden sonra yürümekte zorlandıkları anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Çin halkı, anüs testi ile utandırıldıklarını ve aşağılandıklarını düşünüyorlar. Fakat doktorlardan bazıları, anüs testinin daha kesin sonuçlar verdiğini düşünüyor.

Çinli doktor Li Tongzeng, koronavirüsün anüste daha uzun süre boyunca hayatta kaldığını ileri sürmüştü. Söz konusu doktor, bu konu hakkında araştırmaların bulunduğunu belirterek, anüs testiyle koronavirüsün daha kolay saptanabildiğini söylemişti.

Bazı doktorlar da karşı çıkmıştı

Yang Zhangiu adındaki başka bir doktor ise koronavirüsün sindirim organları vasıtasıyla bulaşmadığını ifade etmişti. Koronavirüsün solunum organları vasıtasıyla bulaştığını kaydeden doktor, burundan numune alınmasının daha etkili bir metot olduğunu dile getirmişti. Doktor, hastaların dışkılarında virüs tespit edildiğini ancak virüsün sindirim sistemi vasıtasıyla bulaştığına ilişkin bir kanıt bulunamadığını söylemişti.

Ülkeler genel olarak giriş-çıkışlarda koronavirüs testini mecburi kılıyor. Numuneler burun ve boğazdan bir çubukla alınıyor. Söz konusu numuneler özel bir sıvının içerisine yerleştiriliyor. Daha sonra da laboratuvar ortamında inceleniyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 14:48