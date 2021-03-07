Çin donanması Amerika'yı solladı!

Amerika Birleşik Devletleri ONI (Deniz İstihbarat Ofisi) tarafından dünya ülkelerinin donanma gücü ile ilgili hazırlanan raporda, Çin Halk Cumhuriyeti donanmasının son 20 senede 3 kat büyüyerek 360 adet farklı tipteki savaş gemisiyle "dünyanın en büyük donanması" gücüne sahip olduğu bilgisi verildi.

Donanma gücü raporunda, Çin deniz gücünün gelecek 4 sene içerisinde savaş gemisi sayısını 400'ün üzerine çıkarma hedefinin bulunduğu da kaydedildi. ONI'nin hazıladığı raporda, Çin'in 'kaygı verici' bir hız ile modern savaş gemileri, denizaltıları, savaş uçağı gemilerini, savaş uçaklarını, amfibi saldırı gemilerini, balistik güce sahip nükleer füze denizaltılarını, devasa sahil güvenlik kesicilerini ve kutup buz kırıcılarını inşa ettiğinin altı çizildi.

Dünyanın en büyük donanması hangi ülkenin?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise 297 adet farklı tipteki savaş gemisiyle Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra "dünyanın en çok savaş gemisi olan ülkeler" listesinde ikinci sıraya geriledi.

Global Firepower'ın "dünyanın en büyük donanmaları" listesi

Aralık 2020 itibarıyla ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarına ilişkin verileri yayımlayan Global Firepower'ın listesinde belli başlı ülkelerin sırası ise şu şekildeydi:

1- Çin

2- ABD

3- Kuzey Kore

4- İran

5- Rusya

6- Mısır

7- Hindistan

8- Finlandiya

9- Kolombiya

10- Endonezya

11- Pakistan



12- Türkiye13- Bolivya14- Güney Kore15- Myanmar16- İtalya17- Meksika18- Japonya19- Fas20- Filipinler21- Fransa22- Yunanistan