Çin Denizi’nde Gerginlik: ABD Savaş Gemisi Uzaklaştırıldı

Çin ile ABD arasında bir süredir devam eden “ticaret savaşları”nın ardından, bir sıcak savaş riski belirdi. Çin basınında yer alan haberlere göre bir ordu sözcüsü, yaptığı açıklamada ABD’ye ait bir savaş gemisinin izinsiz şekilde Çin’de Şişa adaları karasularına girdiğini aktardı.

Bölgeyi terk etme uyarısı yapıldı

ABD’den açıklama

Ordu sözcüsü, Güney Hareket Merkezi Komutanlığı’nın ABD gemisini takip amacı ile bölgeye gönderildiğini ve gemiye, bölgeyi terk etme uyarısı yapıldığını belirtti. Çin ordusu bununla birlikte, ABD gemisinin bu hareketinin Çin’in egemenliği ve güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit ettiğini belirtti. Tien, ABD’nin girişiminin Çin Denizi’ndeki barış ortamını kasıtlı olarak bozduğunu bildirdi.

Çin, Güney Çin Denizi’nde ve buradaki adalarda tartışmasız bir egemenliğe sahip olduğunu belirtti ve her zaman yüksek alarmda olduğunu söyledi. ABD ordusundan gelen açıklamada ise, “USS John S. McCain muhrip gemisi, uluslararası hukuk kapsamında Şişa adalarının yakınlarında seyir ve serbest geçiş haklarını kullandı” ifadesi yer aldı.