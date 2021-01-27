Çin, Biden'ı uyardı: Hataları düzeltme vakti geldi!

Biden döneminde ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin nasıl olacağı merak konusu haline geldi. Pekin yönetimi, Trump döneminde Çin konusunda alınan "hatalı kararları" düzeltmesi için Biden'a çağrıda bulundu. Çin, iki ülke arasındaki ilişkilerde daha yapıcı bir tutum sergilenmesi gerektiğini bildirdi.

Trump döneminde Pekin yönetiminin ticari faaliyetlerine yönelik ortaya atılan suçlamalar ile söz konusu ülkenin hem iç hem de dış politikalarına ilişkin dile getirilen eleştirileri yineleyen Biden, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi için "sabır yaklaşımı"nın benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Çinli uzmanlar, Biden yönetiminde Çin'e karşı daha farklı bir politika izlenebileceğini ve ne olursa olsun ilişkilerin eşitlik ve saygı temelinde kurulmasının şart olduğunu belirtti.

"Hatalardan ders alın"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Biden yönetiminin, Trump döneminde Çin'e karşı yapılan hatalardan ders alması gerektiğini kaydetti. Sözcü Zhao Lijian, Biden yönetiminin iki ülke arasındaki ilişkileri akılcı ve tarafsız bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirterek, Çin'e yönelik daha ılımlı bir politika yürütülmesi için çağrıda bulundu.

Analistler ne diyor?

Analistler, Biden'ın Çin ile cepheleşmeye gitmek yerine iç meselelere yoğunlaşacağını ifade ediyor. Bu meseleler ekonomi ve koronavirüs...

Trump yönetimini Çin'den alınan ürünlere ek gümrük tarifeleri uygulamaya iten sıkıntıların Biden tarafından zaman içerisinde değerlendirileceği belirtiliyor. Biden'ın teknoloji ve ticaret konularında baskıyı yoğunlaştırabileceği ifade ediliyor. Biden'ın, Trump yönetiminde dış ticaret açığının düşürülmesine yönelik stratejiyi benimsemeyeceği, Çin ekonomisinin devlet kontrolünden sıyrılarak serbest piyasa şartlarına uyum sağlaması için baskı yapacağı öngörülüyor.

Reformlara yoğunlaşacak

Biden'ın yakın zamanda Trump yönetiminde uygulanan tarife artışlarını geri alması beklenmiyor. Yeni başkanın yapısal reformlara yoğunlaşabileceği ifade ediliyor. Gümrük tarifelerine hususunda strateji değişikliği için biraz daha vakit var. Çin'in politikalarında değişikliğe gitmesi için Biden yönetiminin, Trump döneminde alınan yaptırım ve tarife kararlarını müzakere aracı olarak görebileceği belirtiliyor. Biden'ın tarifeleri geri çekmek gibi bir önceliğe sahip olmayacağı belirtiliyor. Ayrıca, finansal piyasalara ve teknolojiye erişim engellerine hemen son verilmesi de beklenmiyor.

"Gümrük tarifeleri değerlendirilecek"

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Çin ürünlerine yönelik gümrük tarifelerinin Biden tarafından gözden geçirildiğini söylemişti. Psaki, Biden'ın bu konudaki hamlelerini müttefiklerle koordinasyon halinde yapmayı düşündüğünü ifade etmişti. Muhtemel bir strateji değişikliğinden bahsetmeyen Psaki, Pekin yönetiminin ekonomideki suistimallerine son verilmesi konusunda Biden'ın kararlı olduğunu aktarmıştı.

Ticaret savaşındaki son kritik gelişme neydi?

Çin, ABD'den 2020 senesinin Ocak ayında soya fasulyesi ve diğer ihracat ürünlerini satın almayı kabul etmişti. Çin, kendisiyle çalışan firmalara teknoloji transferi hususunda herhangi bir şekilde baskı yapmayacağını ifade etmişti. Fakat Çin, koronavirüs sebebiyle ihracat ürünlerinin sadece yüzde 55'ini aldı. Teknoloji politikasında kritik düzenlemeler yapılsa da etkileri hala öngörülemiyor.