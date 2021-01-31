Çılgın Sayısal Loto Sonuçları! Millipiyangoonline’da Loto Sonuç Ekranı

Çılgın Sayısal Loto’nun 103 milyon TL’yi aşan dev ikramiyesi ile Seda Sayan sunumu eşliğinde saat 21.30’da çekildiği öğrenildi. Sonuçlar aynı zamanda Milli Piyango TV Youtube kanalından, Star TV canlı yayınından ve hurriyet.com.tr'den sonuçları açıkladı. Çılgın Sayısal Loto’nun çekilişlerinin Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü akşam saat 21.30’da düzenlendiği bilinmektedir.

1’den 90’a kadar sayılar arasından 6 tane seçilip kolon oluşturmaya dayalı olan oyunda en az 2, en fazla ise6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarlarda ikramiye kazanılma imkanı bulunmaktadır. Çılgın Sayısal oynamak için ise Milli Piyango uygulamasına gitmek ya da internet sitesi üzerinden oyuna ulaşmak mümkündür. Bununla birlikte Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponu oluşturularak da oyun oynanabilmektedir.

Her çekilişte küre içerisinde bulunan 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilmesinin ardından joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekildiği öğrenilen bilgiler arasında yer almaktadır. Bu sayının kenara koyulup bir sonraki çekilişe dahil edilmediği de bir diğer oyun kuralı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Oyunun kazanma kuralı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişiklik göstermektedir. Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar arasında yer alırken 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır duruma gelmektedir.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlar olarak görülür.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlar olurken dördüncü kategori ise “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olarak bilinmektedir.

Beşinci kategori olan “3 bilen” ise, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olarak oyuncunun karşısına çıkar.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar arasında yer alır.

Kuponlar bireysel olarak doldurulabilirken, önceden oynanmış hazır bilet de satın alınabilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 02:21