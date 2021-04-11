Cihangir Tacizcisiyle İlgili İlginç Gelişme

İstanbul Cihangir'de Sanatkarlar Parkı'nda geçtiğimiz günlerde gündüz saatlerinde bir kadın bir erkek saldırgan tarafından saldırıya uğradı, taciz edildi, direndiği için saldırgan tarafından acımasızca boğazı sıkıldı. Sosyal medyada hızlı bir şekilde yayınlanan görüntüler ise gündem haline geldi. Saldırgan ile ilgili şikayet kaydının olmaması ise dikkatleri çekti. Yayımlanan görüntüler ile kolay bir şekilde kimliği tespit edilen 19 yaşındaki Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe’de bulunan çay bahçesinde kıskıvrak yakalandı.

Genç kadının yürüdüğü esnada arkasından gelerek kızın taciz etmeye başlayan 19 yaşındaki Berzan E.Ç. kadının kendisine direnmesi karşısında, saldırgan bıçağını çıkardı ve taciz ettiği kadının boğazına dayayarak parkta bulunan tellere kadını yasladı. Görüntüler Yarıda kesildiği için yaşanılan olayın devamı da ne olduğu konusu büyük bir soru işareti olarak akıllarda kaldı. Emniyet güçleri, hakkında şikayet bulunmayan 19 yaşındaki tacizci hakkında, arama çalışmaları başlatmıştı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve sosyal medyada infial yaratan görüntü kan dondurdu. İstanbul'un merkezi diyebileceğimiz Cihangir'de bir kadın, bir erkek tarafından taciz edildi, saldırıya uğradı. Görüntülerin Sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüler Türkiye’nin gündemine oturdu. Genç kadının yürüdüğü esnada arkasından gelerek kızın taciz etmeye başlayan 19 yaşındaki Berzan E.Ç. kadının kendisine direnmesi karşısında, saldırgan bıçağını çıkardı ve taciz ettiği kadının boğazına dayayarak parkta bulunan tellere kadını yasladı.

Emniyet’e Şikayet Edilmemiş

Görüntü yarıda kesildi için devamında ne yaşandığı bilinmiyor. Emniyet'de bu olaya ilişkin herhangi bir şikayet bulunmasa da görüntüler üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Emniyet güçlerinin, arama çalışması kapsamında kolay bir şekilde kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe’de bir çay kıskıvrak bahçesinde yakalandı. Şüpheli Berzan E.Ç’nin Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri sürüyor.