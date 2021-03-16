Cihangir İslam: Cinsel tercihlere müdahale etmem!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, katıldığı bir televizyon programında, şimdiye dek hiçbir insanın varoluşsal tercihlerine yani cinsel tercihlerine asla müdahalede bulunmadığını söyledi. İslam, söz konusu tercihleri hiçbir şekilde eleştirmediğini dile getirdi.

İnsanların istedikleri referansa göre yaşayabileceklerini aktaran İslam, kendisinin de belirli siyasi hedeflere göre herkesle beraber mücadele ettiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Saadet Partisi'nden ayrıldıktan sonra bağımsız milletvekili olarak siyasi kariyerine devam eden İstanbul Milletvekili İslam, CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) katılım göstermişti. 9 Mart 2021 tarihinde CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) grup toplantısından önce söz konusu isme rozetini takmıştı. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) sandalye sayısı böylece 136'ya ulaşmıştı.

Milletvekilleri tepki göstermişti

CHP'li (Cumhuriyet Halk Partisi) milletvekilleri, İslam'ın partiye katılmasına tepki göstermişlerdi. İslam'ın partinin sahip olduğu değerlere uygun olmadığını kaydeden milletvekilleri, Atatürk'ün istikametinden daha da uzaklaşıldığına dikkat çekmişlerdi. Milletvekilleri, CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) son günlerde yaşanan istifalara işaret ederek, bu eleştirilerin dikkate alınmasını istemişlerdi.

Yanıt vermişti

İslam, söz konusu eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt vererek, çoğulcu demokrasi hedefiyle herkesle eşit koşullarda çalıştığını ve çalışmayı da sürdüreceğini dile getirmişti.

"Atatürk'e bağlı değil"

Eski CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili Şahin Mengü, İslam'a TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) rozet takılmasıyla birlikte kendilerine "Partiden gidin!" denilmek istendiğini söylemişti. CNN Türk boykotunu deldiği için partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal da İslam'ın CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) çizgisine ve Atatürk'e bağlı olmadığına dikkat çekmişti.

Şehitlere hakaret yağdırmıştı

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen İslam, söz konusu darbe girişimi sırasında ülkede iki batıl arasında çatışma yaşandığını söylemişti. İslam, menfaat çatışmasının yaşandığını ileri sürmüştü. İktidar tarafından devletin parsellendiğini iddia eden İslam, bunun hesabının verilemediğini dile getirmişti. İslam, AK Parti'ye (Adalet ve Kalkınma Partisi) İslamcı denilemeyeceğini belirterek, iktidar partisinin oportünist ve Makyavelist olduğunu ileri sürmüştü.

Cihangir İslam kimdir?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İslam, Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimini ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) bulunan Minnesota Üniversitesi ve Twin Cities Spine Center ile Kanada'da bulunan Montreal McGill Üniversitesi'nde almıştı. İslam, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevini üstlenmişti. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde klinik şef olarak görev yürüten İslam, aynı zamanda Saadet Partisi ile Halkın Sesi Partisi'nin kurucularından biri olarak biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 12:36