Çiftlik Bank Yazılımcısı: ‘Mehmet Aydın AKP’lidir, Kadın, Uyuşturucu ve Zevk Düşkünüdür’

130 binden fazla insanın, 1 milyar liranın üzerinde para kaptırdığı Çiftlik Bank davasında, örgütün lideri Mehmet Aydın’ın hala nerede olduğu bilinmiyor ve Interpol tarafından dünya çapında aranıyor. Çiftlik Bank’a ilişkin en önemli isimlerden biri olan yazılımcı Cudi Cumhur Yurdakul, gazeteci İsmail Saymaz’a Mehmet Aydın’ı anlattı.

400 bin lira kaptırdı, 14 ay cezaevinde kaldı

Yurdakul’un hikayesi oldukça ilginç. Nitekim Çiftlik Bank’ın yazlımcılarından biri olan ve kurucularından gösterilen Cudi Cumhur Yurdakul, sisteme 400 bin lira para kaptırmış olmasına ve kaçmamasına rağmen, tutuklu yargılandı ve 14 ay hapis yattı. Yurdakul, daha önce de Mehmet Aydın hakkında önemli bilgiler vermişti. İsmail Saymaz’ın Çiftlik Bank ile ilgili sorularını yanıtlayan Yurdakul, önemli bilgiler verdi.

Mehmet Aydın nasıl biriydi?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın nasıl biri olduğu sorusu için, “personeli insan olarak görmeyen, politik ve tutarlı bir lider” yanıtını veren Yurdakul, Aydın’ın politik görüşünü soran Saymaz’a, “Ak partilidir, babadan mutassıptır” dedi ve “Ak partilidir, hem de kadın, uyuşturucu ve zevk düşkünlüğü vardı” dedi.

Yazılımdan ve tarımdan anlamıyor

Sevgilisi sigara içsin diye özel jet kiraladı

Yurdakul, Aydın’ın yazılım bilgisi ve teknoloji hakimiyetinin olmadığını belirtirken, tarım ve hayvancılık bilgisinin de olmadığının altını çizdi. Buna rağmen Çiftlik Bank’ın cazibesinin, 24 saat para çekme ve yatırma sistemi olduğunu vurguladı. Yurdakul, Çiftlik Bank’ın bir yatırım yapmayı amaçlayıp amaçlamadığı sorusuna ise, ““Avrupa’nın en büyük çiftliğini açacağım, dokunulmaz olacağım” derdi. Bir ara yerli ve milli araba yatırımı düşündü. Jet Fadıl’dan dolayı çekindi. Şüphe çekerim diye korktu. Bir ara ‘İngiliz devleti peşimizde’ dedi ya, inanarak söylüyordu. Bunun sebebi, tiyatrocu Mehmet Çevik’in açılışlarda “Kudüs kırmızı çizgimizdir” şeklinde sözler söylemesiydi.” şeklinde yanıt verdi.

Aydın’ın lüks araçlarla dolaşması iddiasının doğru olup olmadığına, “Evet, doğru. Uruguay’da Sıla Aydın’ın doğum gününe gittik. Kapıda kurdeleli beyaz Ferrari’yi fark ettik. Ferrari’yi Mehmet kullanıyordu.” şeklinde yanıt veren Yurdakul, Aydın’ın sevgilisi Sıla Aydın’ın sigara içmesi için özel jet kiraladığını doğruladı.

Şirketin batacağını nasıl anladı?

Yurdakul, Çiftlik Bank’ın batacağını nasıl anladığı sorusuna ise, “Ben 3 Mart 2018’de fark ettim. Mehmet Aydın’la şirketimin alacağını görüşmek üzere Brezilya’nın Santos kentine gittiğimde anladım. “Türkiye’de işler düzelmeyecek. Bana verilen sözler tutulmadı. Geri dönmeyeceğim. Artık bu iş bitti” dedi” şeklinde yanıt verdi.