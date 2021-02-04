Çiftçileri destekleyen Greta Thunbeng'a Hint polisinden suç duyurusu!

Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, Hindistan'da yeni tarım reformuna karşı protesto gösterileri düzenleyen çiftçilere destek vermişti. Bunun üzerine Hint polisi tarafından Thunberg'a ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan iklim aktivisti, suç duyurusundan sonra da çiftçilerle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. Thunberg, çiftçiler tarafından düzenlenen barışçıl protestolara destek verdiğini kaydederek, herhangi bir insan hakları ihlâli, tehdit veya nefretin bu durumu değiştiremeyeceğini aktardı.

"Tarım ve hayvancılığın öneminin farkındayız"

Konuya ilişkin bir açıklama da ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Fresno Belediye Başkanı Dyer'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dyer, tarım ve hayvancılığın sahip olduğu önemin farkında olduklarına dikkat çekti. Çiftçilere destek veren Dyer, Hint hükümetinin haksızlığına karşı mücadele eden çiftçilerin yanında olduklarını dile getirdi.

Çiftçiler ile polis arasında çatışma çıkmıştı

Yeni Delhi'de geçen hafta çiftçiler ile polis ekipleri arasında çatışma çıkmıştı. Söz konusu çatışma sırasında bir protestocu yaşamını yitirmişti. 300'den fazla polis memurunun yaralandığı çatışmada 200 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan çiftçilerin liderleri, barışçıl bir gösteri düzenlemekten yana olduklarını ancak aralarına şiddet yanlısı kişilerin sızdığını, bu nedenle olayların bu hale geldiğini ifade etmişlerdi.

Hindistan'da protestolar nasıl başlamıştı?

Hindistan'da, 2020 senesinin Eylül ayında destekleme alımı ve taban fiyat politikalarını yürürlükten kaldıran ve tarım sektörüne serbestlik getiren düzenlemeleri yasa haline getirmişti. Fakat Hindistan'da bulunan çiftçiler, yeni tarım reformunun ardından gelirlerinin azalacağını dile getirmişlerdi. Aracı firmaların bu şekilde daha fazla yetki sahibi olacağını kaydeden çiftçiler, sonuç olarak topraksız kalacaklarını ifade etmişlerdi. Çiftçiler, yeni tarım reformu nedeniyle yoksullaşmanın artış göstereceğine dikkat çekerek, yeni düzenlemelerin sadece serbest piyasanın işine geleceğini, kendilerinin bu durumdan zararlı çıkacağını belirtmişlerdi. Yeni tarım reformuna onay verilmesinden sonra çiftçiler, Yeni Delhi'de protesto gösterilerine devam etmişlerdi.

Müzakereler işe yaramamıştı

Çiftçiler ile Hindistan hükümeti arasında uzlaşmanın sağlanması amacıyla 11 kez müzakere yapılmış ancak söz konusu müzakerelerden bir sonuç çıkmamıştı. Çiftçiler, yasaların 18 aylık bir süreyle askıya alınmasına ilişkin teklifi de kabul etmemişlerdi. Müzakerelerin sonuç vermemesi üzerine çiftçiler, protesto gösterilerini sürdüreceklerini bildirmişlerdi. Hindistan'da çiftçilerin birçoğunun borç batağında olduğu ve 2018-2019 yıllarında 20 binden fazla çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

Rihanna'dan da çiftçilere destek gelmişti

Hindistan'da çiftçilerin protesto düzenlemek üzere kamp kurduğu alanlarda mobil internet erişimi durdurulmuştu. Rihanna, konuya ilişkin bir haberi paylaşmış ve neden kimsenin bu olaylar hakkında konuşmadığını sormuştu. Söz konusu paylaşıma destek yorumları gelmişti. Bollywood oyuncusu Ranaut ise yeni tarım reformuna karşı çıkan kişilerin "çiftçi" olmadıklarını, "ülkeyi bölmeyi amaçlayan teröristler" olduklarını ileri sürmüştü.