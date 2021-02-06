Çiftçilere Müjde! Çiftçilerin Traktörü Artık Haczedilemeyecek Mallar Kapsamına Giriyor

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) çiftçiler hakkında verdiği kanun tekliflerine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz ay verilen kanun teklifinde çiftçilerimizin %93’ünün kamu bankalarına ve tarım kredi kooperatiflerine borçlu oldukları belirtilerek borçların yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilmişti. Çiftçi sayısı her geçen gün azalırken mevcut çiftçileri teşvik etmek ve üretimi arttırmak için en az 60 ay vadeli yapılandırma teklifi meclise sunulmuştu. İlgili kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Şubat ayında ise çiftçilerle ilgili ikinci kanun teklifi meclise sunuldu.

TRAKTÖRLER HACZEDİLEMEYECEK!

Yeni kanun teklifinin gerekçesi şu şekilde:

İçinden geçtiğimiz salgın ve ekonomik kriz döneminde dünyada ve ülkemizde tarım ve hayvancılığın önemi daha fazla anlaşılır hale gelmiştir. Dünyada birçok ülke üretilen tarım ürünlerinin kalitesini ve rekoltelerini artırmak amacıyla çiftçilerini desteklemekte, tarım planlaması yapmakta ve modern aletler ile bilimsel tarım yapmaktadır. Ülkemizde maalesef çiftçilerimiz Anayasa’dan kaynaklı haklarını dahi alamamakta ve borç batağında üretim yapmaya çalışmaktadır. Tüm bunların sonucunda özellikle son dönemde ülkemizin ekili alanları ve üretim her yıl düşmektedir. Bu doğal olarak ülkemizi kendi kendine yeten bir ülke konumundan hızla uzaklaştırmış 20 yıl önce ihraç ettiği birçok ürünü ithal eder duruma getirmiştir.

Bankalar ve kredi kooperatiflerine borç yükü artan çiftçilerimiz yeterli desteği göremediği ve artan girdi maliyetleri yüzünden kar edemez ve borcunu ödeyemez duruma gelmiştir. Her yeni güne haciz korkusuyla başlayan çiftçilerin artık üretimde ilk sırada gelen olmazsa olmazı traktörleri dahi haczedilmeye başlanmıştır. Üretim araçlarının başında gelen traktör ve buna bağlı teçhisatın elinden alınması ile çiftçilerimizi tamamen üretimi bırakmaya zorlanmaktadır. Bu durum karşısında çiftçiler çaresiz ve çözüm beklemektedir.

İcra İflas Kanununda “Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakit vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri” haczedilemez dense de kanunda açıkça “Traktör” belirtilmediği için uygulamada farklılıklar görülmektedir. Bu yüzden ilgili kanun “Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları, traktörü ve nakit vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri” şeklinde düzenlenerek çiftçilerin traktörünün haczedilmeyeceği kesin olarak kanunla güvence altına alınmalı ve kanun bu şekliyle yeniden düzenlenerek günümüz ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmelidir.

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR

Çiftçilerin traktörlerinin haczedilmesiyle ilgili bu kanun teklifi CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi tarafından meclis gündemine getirildi. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifinin onaylanması durumunda son onay merci olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilecek.