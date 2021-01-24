Çiftçi Destek Ödemeleri 2021 Yılında 24 Milyar TL'ye Yükseltildi

Geçtiğimiz gün açıklanan rapora göre ülkemizdeki çiftçilerin %93'ü bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine borçlu durumda. Evi, arsası, traktörü bankalara ipotekli olan çiftçilerimiz gelecek kaygısıyla bir çıkış yolu aramaktadır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli en son yaptığı açıklamada 2021 yılı içerisinde çiftçilerimize 24 milyar TL destek ödemesi yapılacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl tarımsal üretimde yüzde 5,3 büyüme görüldüğünü belirten Pakdemirli, bu yıl yatırımların arttırılacağını ifade etti. Yapılan açıklamada 2019 yılına göre 2020 yılında 7 milyon ton daha fazla bitkisel ürün üretimi gerçekleştirilerek Cumhuriyet rekoru kırıldığı belirtildi.
24 MİLYAR TL DESTEK VERİLECEK
2020 yılı içerisinde çiftçilere 22 milyar lira destek verildiğini belirten Pakdemirli, 2021 yılı itibariyle bu desteğin 24 milyar liraya çıkartılacağının müjdesini verdi. Hayvancılığa verilecek destek tutarı ise 7,4 milyar lira olarak açıklandı. Buna ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan ortak protokol sonrasında yüzde 75 tohum hibesiyle toplamda 1 milyon dekar alanın üretime kazandırıldığı ifade edildi.
16 BİN PROJEYE DESTEK VERİLDİ
AB Kırsal Kalkınma Programı, ORKÖY destekleri ve Kırsal Kalkınmada Uzman Eller programları kapsamında toplamda 16 bin 629 projeye 1,1 milyar lira destek ödemesinin yapıldığı ifade edildi. Üstelik kadın girişimciler için 545 kişiye toplamda 137 milyon lira hibe ödemesinin yapıldığı belirtildi.
Yeni yıl tarımsal uygulama planlaması kapsamında 50 bin kişiye ek istihdam yaratılması hedefleniyor.
DESTEK VERİLEN HİZMETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için destek verilen başlıklar şu şekilde:
Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmesi Desteği
Fındık Alan Bazlı Gelir ve Alternatif Ürün Desteği
İyi Tarım Uygulamaları Desteği
Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
Organik Tarım Desteği
Toprak Analizi Desteği
Açık alanda paket toplamıÖrtüaltı paket toplamı
ÇATAK Desteği
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği
Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği
Hayvancılık Desteklemeleri
Anaç Koyun-Keçi Desteği
Aşı Desteği
Besilik Erkek Sığır Desteği
Çiğ Sütün Değerlendirilmesi
GAP-DAP-KOP-DOKAP Hibe Desteği
Hayvan Başı Ödeme
Hayvan Genetik Kaynakları
Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemeleri