Çiftçi Destek Ödemeleri 2021 Yılında 24 Milyar TL'ye Yükseltildi

Geçtiğimiz gün açıklanan rapora göre ülkemizdeki çiftçilerin %93'ü bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine borçlu durumda. Evi, arsası, traktörü bankalara ipotekli olan çiftçilerimiz gelecek kaygısıyla bir çıkış yolu aramaktadır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli en son yaptığı açıklamada 2021 yılı içerisinde çiftçilerimize 24 milyar TL destek ödemesi yapılacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl tarımsal üretimde yüzde 5,3 büyüme görüldüğünü belirten Pakdemirli, bu yıl yatırımların arttırılacağını ifade etti. Yapılan açıklamada 2019 yılına göre 2020 yılında 7 milyon ton daha fazla bitkisel ürün üretimi gerçekleştirilerek Cumhuriyet rekoru kırıldığı belirtildi.

24 MİLYAR TL DESTEK VERİLECEK

2020 yılı içerisinde çiftçilere 22 milyar lira destek verildiğini belirten Pakdemirli, 2021 yılı itibariyle bu desteğin 24 milyar liraya çıkartılacağının müjdesini verdi. Hayvancılığa verilecek destek tutarı ise 7,4 milyar lira olarak açıklandı. Buna ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan ortak protokol sonrasında yüzde 75 tohum hibesiyle toplamda 1 milyon dekar alanın üretime kazandırıldığı ifade edildi.

16 BİN PROJEYE DESTEK VERİLDİ

AB Kırsal Kalkınma Programı, ORKÖY destekleri ve Kırsal Kalkınmada Uzman Eller programları kapsamında toplamda 16 bin 629 projeye 1,1 milyar lira destek ödemesinin yapıldığı ifade edildi. Üstelik kadın girişimciler için 545 kişiye toplamda 137 milyon lira hibe ödemesinin yapıldığı belirtildi.

Yeni yıl tarımsal uygulama planlaması kapsamında 50 bin kişiye ek istihdam yaratılması hedefleniyor.

DESTEK VERİLEN HİZMETLER

Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için destek verilen başlıklar şu şekilde:

Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmesi Desteği

Fındık Alan Bazlı Gelir ve Alternatif Ürün Desteği

İyi Tarım Uygulamaları Desteği

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği

Organik Tarım Desteği

Toprak Analizi Desteği

Açık alanda paket toplamı

Örtüaltı paket toplamı

ÇATAK Desteği

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Hayvancılık Desteklemeleri

Anaç Koyun-Keçi Desteği

Aşı Desteği

Besilik Erkek Sığır Desteği

Çiğ Sütün Değerlendirilmesi

GAP-DAP-KOP-DOKAP Hibe Desteği

Hayvan Başı Ödeme

Hayvan Genetik Kaynakları

Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemeleri