Çift Vajinalı Kadından Dikkat Çeken İtiraflar; Birini Aşk İçin Kullanıyor Birini İş İçin!

Dünyada çok az sayıda görülen Uterus Didelphys olarak bilinen çift vajina sahibi olma durumunu yaşayan eski seks işçisi kadının yaptığı itiraflar tüm dünyanın gündemine bomba gibi oturdu. İki adet vajinası olan bu kadın birini aşk için birini de iş için kullandığını söyleyerek şok eden itiraflar yaptı.

30 yaşındaki Evelyn Miller adlı bir kadın tarafından yapılan açıklamalar tüm dünyayı şok etti. Çift vajinası ve iki rahmi olan Miller’e latince adı Uterus Didelphys adlı sağlık sorunu teşhisi konulmuştu. 8 yıl boyunca seks işçisi olarak çalışan Miller, bu durumu kendi avantajına çevirdi. Seks işçiliği yaptığı sırada çift vajinaya sahip olmanın çok kullanışlı olduğunu ifade eden Avustralyalı kadın, vajinaların birini aşk için birini de iş için kullandığını açıkladı.

YORULUNCA DEĞİŞTİRİYOR

Bu sağlık sorununa sahip olan çoğu insanın bir vajinayı iş için diğerini ise kişisel yaşam için kullandığını söylemeyeceğini dile getiren Miller, başka bir vajinaya sahip olmanın kullanışlı bir durum olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra dayanıklılık açısından da fayda sağladığını, çok müşterisi olunca yoruldukça kullandığı vajinasını değiştirdiğini ifade etti. Çift vajina sahibi olmanın müşterileri de delirttiğini belirten Miller’den şok eden bir diğer açıklama daha geldi.

Şu an içinde bulunduğu bir ilişkiden 6 aylık hamile olan miller, sağ rahminden bir erkek çocuğu doğuracak. İki ayrı rahmi olduğu için hala diğer vajinasıyla seks yapmaya devam edebiliyor.

UTERUS DIDELPHYS NEDİR?

Çift vajina olması durumu olarak da bilinen Uterus Didelphys, rahmin iki iç boşluğa sahip olmasını tanımlar. Bazı durumlarda tek vajina olur ve rahimde bulunan iki iç boşluk kendi rahim ağzına kadar uzanır. Ancak bazı durumlarda da kişinin iki vajinası olabilir. Nadir görülen bu sağlık sorununu taşıyan kadınların hiç fark etmeden iki rahminden de aynı anda hamile kalması mümkündür. Bu kişiler regl olduğu zamanlarda da çift tampon kullanmak zorundadır ve jinekologda smear testi yaptırırken iki vajinadan da örnek alınır.