"CIA'in casus cihazları yüzünden sel felaketi yaşandı" iddiası!

Hindistan'da bulunan Raini köyünde yaşayan insanlar, uzun süredir Himalayalar'da nükleer cihazların yer aldığını düşünüyor. Söz konusu insanlar, nükleer cihazların infilak etmesi sonucu Uttarakhand'da sel felaketlerinin yaşandığını ileri sürüyor. Öte yandan araştırmacılar, parçalanmış buzul nedeniyle sel felaketlerinin yaşandığını düşünüyorlar. Fakat Raini köyünün muhtarı olan Rawat, kış aylarında buzulun parçalanma ihtimalinin bulunmadığını belirterek, Hindistan hükümetinin bu meseleyi incelemesi ve nükleer cihazların yerini tespit etmesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in nükleer denemeleri için yerleştirmişlerdi

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Hindistan arasında imzalanan anlaşma dâhilinde Çin tarafından gerçekleştirilen nükleer faaliyetlerin takip edilmesi amacıyla 1960'lı senelerde Himalayalar'a nükleer cihazlar konulmuştu. Çin tarafından ilk nükleer deneme 1964 senesinde gerçekleştirilmişti. Pete Takeda isimli yazar, söz konusu süreçte Soğuk Savaş paranoyasının tavan yaptığını ve tüm yöntemlerin mübah olarak görüldüğünü ifade etmişti.

Kar fırtınası yüzünden bırakıp geri dönmüşlerdi

Hint ve Amerikalı sağcılar, 1965 senesinin Ekim ayında 57 kilo ağırlığında olan bir izleme cihazı ile 7 tane plütonyum kapsülünü Nanda Devi'nin zirvesine koymak üzere harekete geçmişti. Fakat kar fırtınası yüzünden zirveye çıkamayan dağcılar, tüm eşyalarını bulundukları yerde bırakıp geri dönmüşlerdi. Söz konucu cihazların rüzgâr görmeyen bir noktada bırakıldığı ileri sürülmüştü. Hint dağcılardan biri, bunun yapılması gerektiğini, aksi taktirde çok sayıda dağcının yaşamını yitirebileceğini söylemişti.

Dağcılar, daha sonra söz konusu cihazları bulmak üzere aynı bölgeye yeniden tırmanmış ancak cihazların kaybolduğunu görmüşlerdi. Bu nedenle Nanda Devi'ne sık sık keşif tırmanışları gerçekleştirilmişti.

Ganj Nehri'ne mi karışıyor?

Plütonyum kapsüllerinin dağ buzuluna gömülmüş olabileceği ifade ediliyor. Söz konusu kapsüllerin paramparça olmuş olabileceği ve tozlarının da Ganj Nehri'ne karışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Fakat araştırmacılar bunun olamayacağını dile getiriyorlar.

Plütonyumun, atom bombalarının temel maddesi olduğu biliniyor.

Suratlarını esmer hale getirmişler

Nükleer cihazları Himalayalar'a koyma görevini üstlenen Amerikalı dağcıların esmerleşmek için suratlarına losyon sürdükleri ve köylülere "düşük oksijenin sağlığa olan etkilerini bulmak üzere orada bulunduklarını" söyledikleri ortaya çıkmıştı. Nükleer malzemeleri taşıma görevi verilen kişilere de söz konusu malzemelerin hazine ve büyük bir ihtimalle altın olduğu ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 13:14