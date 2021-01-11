CIA'in başına gelecek isim belli oldu! Biden "Rahat uyuyacaksınız" dedi 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni başkanı olan Joe Biden'ın kritik görevlerden birine getirdiği bir isim daha belli oldu. Biden, CIA'ın başına William Burns'ün getirileceğini bildirdi. Söz konusu ismin daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bakan yardımcılığı yaptığı biliniyor. Burns'ün diplomatik anlamda 33 senelik bir kariyere de sahip olduğu ifade ediliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Biden, Burns'ün görevde olduğu süre boyunca Amerikalıların rahat bir uyku çekeceğini söyledi. Biden, Burns'ün Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) güvende kalmasını sağlayacak ciddi bir tecrübeye sahip olduğunu belirtti. Biden, sınırlara ulaşmadan önemli risklerin engelleneceğini ve bu konuda gerekli olan bilgilerin Burns tarafından sağlanacağını aktardı.

Barack Obama yönetiminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yürüten Burns, sürekli Türkiye'ye gelmiş ve önemli temaslar içerisinde bulunmuştu. Burns, söz konusu süreçte Suriye meselesi, terör ile mücadele, Kıbrıs meselesi ve İran'ın nükleer silahlarını gündeme getirmişti. Sürekli olarak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki iş birliğine dikkat çeken Burns, müttefiklik bağını vurgulamış ve bu doğrultuda hamlelerde bulunulması gerektiğini söylemişti.

Seneler önce Türkiye hakkında açıklamalarda bulunan Burns, "ortak düşman" olarak nitelendirdiği PKK ile verilen mücadeleye sağlam bir biçimde destek verildiğini ifade etmişti. Burns, söz konusu terör örgütü ile mücadele konusunda iş birliği sağlamak için çeşitli yöntemler keşfetmek ve ortak bir şekilde faaliyet göstermek için çalıştıklarını belirtmişti.

Türkiye'ye 2012 senesinde gelen Burns, ülkemizin dinamik bir demokratik topluma sahip olduğunu kaydetmişti. O dönemki Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüşmede bulunan Burns, Türkiye'nin dünyayla entegre halde bir ekonomisi olduğunu belirtmişti. Burns, önemli bir İslami kültüre sahip olan Türkiye'nin kritik bir model haline geldiğini ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 18:08