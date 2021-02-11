CHP’li Vekilden Şok İddia: 200 Bin Doz Korona Aşısı Kayıp

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac aşısının 3 milyonluk partisinde 200 bin dozluk aşının halen yapılmadığını söyledi ve aşıların kayıp olduğunu iddia etti. Emir, açıklamasında “Aradan 27 gün geçti ve 3 milyon doz tamamlanamadı, bir yandan da günlerdir aşı yok. Bugün ise ikinci parti aşıların vurulmasına başlanıyor. Bu durumda yaklaşık 200 bin doz aşı arada kaynatıldı ve kayıp. Aşıların açıklanan tarihten daha önce getirildiğini ve nüfuzlu kişilere yapıldığını söylemiştik. İddiamızı doğrulayan bu istatistikle ilgili bakanlıktan açıklama bekliyoruz” dedi.

‘Süreç şeffaf ilerlemiyor’

200 bin doz aşı nerede?

Sağlık Bakanı’nın süreci şeffaf bir şekilde götürmediğini öne süren Emir, “Dünya, hızla aşılama programlarında ilerlerken Türkiye, aşılamada çok geç kaldı ve bir aşıya mahkum edildiği için de her geçen gün daha da geriye düşüyor. Türkiye aşılamada geç kalırken Sağlık Bakanlığı da yine ilk günden itibaren yaptığı gibi, süreci şeffaf yürütmüyor. Sağlık Bakanı, dün yaptığı açıklamayla da sürecin bundan sonra daha da kapalı gideceğini ilan etmiştir. Sağlık Bakanı'nın bu sözlerinin altında, aşılama organizasyonunun sağlıklı bir şekilde yapılamaması, sürecin çok yavaş ilerlemesi ve en önemlisi ilk partiyle gelen 3 milyon doz aşının 200 bin dozunun ortadan kaybolması yatmaktadır. Bilindiği üzere Çin'den ilk partide 3 milyon aşı gelmiş ve bu aşıların sağlık çalışanları ile 75 yaş üstü vatandaşlara yapılacağı açıklanmıştı.” dedi.

İlk aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana 27 gün geçti ancak aşılanan kişi sayısı bu sabah itibariyle 2 milyon 811 bine ulaşabildi" diyen milletvekili, "Sağlık Bakanı'nın günde 1.5 milyon kişinin aşılanabileceği açıklamasına göre 3 milyon doz aşının çoktan tamamlanmış olması gerekirdi. Bugün itibariyle de ikinci partiyle gelen 6.5 milyon doz aşı vurulmaya başlanıyor ancak daha ilk partiyi bitiremediler” ve şunları ekledi: