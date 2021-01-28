CHP lideri, TDK'ya göre "militan" kelimesinin tanımını yaptı! 

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili Berhan Şimşek'in "militan" açıklaması tartışmalara neden oldu. Şimşek'in kaymakamları ve valileri "militan" olarak nitelendirmesi büyük tepki çekti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, siyaset dünyasını karıştıran konuya ilişkin bir açıklamada daha bulundu.

DEVA Partisi lideri Babacan ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, son dönemde popüler hale gelen "militan" kelimesinin tanımını yaptı. Kılıçdaroğlu, "militan" kelimesinin "bir fikri savunan insan" anlamına geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün valiler tarafından dava açılmasını istemesine tepkisine gören Kılıçdaroğlu, bunun "tüm valilerin Erdoğan'ın ve AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) emrinde olduğu" anlamını taşıdığını ifade etti.

Militan kelimesinin anlamları

TDK'ya (Türk Dil Kurumu) "militan" ne anlama geliyor? "Militan" kelimesinin ilk anlamı bir fikrin başarıya ulaşması amacıyla mücadele eden insan. İkinci anlamı siyasi bir örgütün aktif mensubu. Üçüncü anlamı ise kanun dışı yöntemlerle ve güç kullanarak mücadele yürüten taraftar.

Militan tartışmasının fitili nasıl ateşlenmişti?

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili Şimşek, kaymakam ve valileri "militan" olarak değerlendirmişti. Tartışmalara neden olayın bu olayın ardından İçişleri Bakanlığı, Şimşek hakkında hemen suç duyurusu yapmıştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik haddini aşan ve ciddi bir suçlamada bulunduğu ifade edilmişti. Şimşek'e tepki gösteren İstanbul Valisi Yerlikaya, kendisinin devletin ve Türk milletinin emrinde olduğunu ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de birçok militanın yer aldığını ileri sürerek, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Tekirdağ İl Başkanı Özcan'ı hedef almıştı. Kılıçdaroğlu'nun "militan" olarak adlandırdığı Özcan, bu yıl pandemi nedeniyle dijital karne uygulaması başlatılmasına rağmen birçok öğrencinin evine giderek karnelerini teslim etmişti. Kılıçdaroğlu, Şimşek'e dava açılması için valiliklere İçişleri Bakanlığı tarafından genelge gönderildiğini iddia etmiş, hükümetin "yolsuzluğun militanı" ve "ahlaksızlığın militanı" olduğunu kaydetmişti.

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren İçişleri Bakanı Soylu, bölücü terör örgütü PKK'dan tutuklandığı duyurulan belediye meclis üyelerinin (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından "militan" olarak adlandırılmadığını söylemişti. HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) Esenyurt'taki binasının duvarlarına Öcalan posterleri asanların da söz konusu parti tarafından "militan" olarak değerlendirilmediğini ifade eden Soylu, terör ve uyuşturucuya karşı yoğun bir şekilde mücadele eden, tüm suçlara karşı savaşan kaymakam ve valilerin ana muhalefet partisi tarafından "militan" olarak görüldüğünü aktarmıştı.

Soylu, kaymakam ve valileri "militan" olarak nitelendiren Şimşek hakkındaki suç duyusunun suretinin valiliklere gönderildiğini belirterek, bunu "genelge" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu'nun cehalet örneği sergilediğini ifade etmiş, aynı zamanda kaymakam ve valileri "militan" olarak adlandıran Kılıçdaroğlu'na ilişkin suç duyurusu yapılacağını da ifade etmişti.

Bakan Gül ne demişti?

Adalet Bakanı Gül, adalete militanların verdiği hasarın henüz giderilemediğini belirterek, kaymakam ve valileri "militan" olarak ananların önce FETÖ militanlarına ya da şimdiki militanlara bakmaları gerektiğini söylemişti. Gül, hem mahremiyet ifşasını hem de kaset komplolarını hayat tarzı olarak benimseyenlerin militan olduğuna dikkat çekmişti.