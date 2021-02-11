CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Saatte 2 Milyon 200 Bin Dolar Faiz Ödüyoruz'

Bolu Belediyesi Kültür Merkezi’nde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme yönelik açıklamalar yaptı. Türkiye’nin bir dönem yurt dışına tarım ürünleri satan bir ülke olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, bu ürünlerin artık ithal edilmesine vurgu yaptı.

“Dosttuk, neden kavgalı hale geldik?

‘Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz’

CHP lideri, 1940’kı yıllarda Türkiye’nin uçak üreten sayılı ülkelerden biri olduğunu belirterek,"1940'lı yıllardan 2020 yıllara nasıl geldik? Kendi gemimizi yapıyorduk, neden vazgeçtik? Ciddi bir eğitim kurumlarımız vardı, neden eğitim sistemimiz iflas etti? Bütün Ortadoğu ile Balkanlarla dosttuk, neden kavgalı hale geldik? En büyük zenginliğimiz ne bizim? Petrolümüz yok, madenlerimiz yok. En büyük zenginliğimiz eğitilmiş insan kaynağı. Neden gençler Türkiye'de değil de yurt dışında umutlarını arıyorlar. Bunların üzerinde sadece ben düşünürsem, yanlış olur. Bu ülkede yaşayan hangi partiye oy verirse versin, bu ülkede yaşayan her vatandaşın düşünmesi ve sorgulaması lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, ekonomik göstergelere bakıldığında durumun iyiye gitmediğini belirterek faize dikkat çekti ve “Ayda 1 milyar 600 milyon dolar, bir günde 52 milyon dolar, bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz. Düşünün, bugüne kadar gelen hükümetler içinde bu kadar faiz ödeyen ikinci bir hükümet var mıdır ve bu paralar nereye gitti? Faizi alan Türkiye'ye yatırım yapıyor mı? Londra'daki adam Türkiye'ye neden yatırım yapsın? Elinde viski kadehi oturmuş oraya, bol miktarda parası var, veriyorsun, istediğin faizi dikte ettiriyorsun, 'şu faizden alacaksın' diyor o da mecburen gidip o faizden alıyor. Faizi kim ödeyecek? Sizler ödeyeceksiniz. Sonra dönüp diyoruz ki biz neden fakirleştik. Para nereye gidiyor, Londra'daki bir avuç tefeciye gidiyor.” ifadesini kullandı.