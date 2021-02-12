CHP lideri Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı yaptırdı!

Türkiye'de toplu aşılama programı, 14 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı yaptırmasıyla başlamıştı. Erdoğan, vatandaşlara örnek teşkil edilmesi bakımından bütün siyasi parti liderlerine aşı yaptırmaları için çağrıda bulunmuştu. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı için tüm vatandaşlar gibi sırasını bekleyeceğini ifade etmişti.

Aşı yaptırdı

Bugün açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı yaptırdığı anlara dair fotoğrafını paylaştı. Aşılamada sırasının geldiğini ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber aile hekimliğinde koronavirüs aşısını yaptırdığını duyuran Kılıçdaroğlu, bütün vatandaşlara hızlı bir biçimde koronavirüs aşılarının uygulanmasını ve koronavirüsün sona ermesini diledi.

Ne demişti?

Kılıçdaroğlu, toplu aşılamanın başladığı ilk günlerde yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Koca'nın kendisini aradığını ve koronavirüs aşısı yaptırmaya davet ettiğini belirtmişti. Vatandaş olarak aşı için sırasını bekleyeceğini duyuran Kılıçdaroğlu, ilk olarak sağlık personelinin aşılanması gerektiğini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, sağlık personelinin direkt olarak hastalar ile temas kurduğunu ve söz konusu hastaları tedavi etmek amacıyla 7/24 çalıştığını ifade etmişti.

Türkiye'de koronavirüs tablosunun çok vahim bir duruma gelmemesinde sağlık personelinin verdiği mücadelenin önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sağlık personeline saygı ve selamlarını iletmiş, onların verdiği emeğin her şeyin çok üstünde olduğunu belirtmişti.

Erdoğan ve Bahçeli ikinci dozu yaptırdı

Koronavirüs aşısının ilk dozunu 14 Ocak 2021 tarihinde yaptıran Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, ikinci dozu da yaptırdığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, bütün vatandaşlara en kısa zamanda koronavirüs aşısının yapılmasını amaçladıklarını ifade etmişti.

Bahçeli de dün koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını belirterek, temizlik, fiziki mesafe ve maske kurallarına riayet edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, söz konusu tedbirler sayesinde kısa bir süre içerisinde koronavirüsün üstesinden gelineceğine inandığını dile getirmişti.

Aşılamada son durum

Türkiye'de 11 Şubat Perşembe günü itibarıyla 70 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılama başlamıştı. Bugün de 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılama başladı. Daha sonra kritik hizmetlerde çalışan vatandaşlara yönelik aşılama başlayacak. Bunlara öğretmenler, akademisyenler, bakanlık çalışanları, güvenlik güçleri, gıda ve lojistik sektörümde çalışanlar dâhil. Daha sonra da kronik rahatsızlıklara sahip olan vatandaşlara öncelik verilerek 18 yaşından büyük olan ve daha önce koronavirüs geçirmemiş olan herkese aşı yapılacak. Son aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.

Türkiye'de şimdiye dek 3 milyon 333 bin 510 kişi aşılandı. 3 milyon 28 bin 930 kişiye aşının birinci dozu uygulandı. 304 bin 580 kişiye ise aşının ikinci dozu uygulandı. İstanbul 554 bin 766 kişiyle ilk sırada, Ankara 302 bin 74 kişiyle ikinci sırada, İzmir 223 bin 470 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.