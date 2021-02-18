CHP'li vekilden terörle mücadele konusunda dikkat çeken öneri!

Türkiye'nin gündeminde şu anda terörle mücadele var. Gara bölgesinde senelerdir PKK'lı teröristlerin elinde tutulan 13 vatandaşın şehit edilmesi herkesi yasa boğmuş durumda. Muhalefet ile iktidar arasındaki ilişkiler, Gara'da yaşanan katliamın ardından iyice gerildi. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, Gara katliamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. 5,5 senedir neden vatandaşları kurtarmak için hiçbir şey yapılmadığını soran Kılıçdaroğlu, bu süreçte neden Trump ile dostluğun kullanılmadığına dair bir soru da yöneltti. Erdoğan ise bu açıklamaya dün sert bir şekilde tepki gösterdi. "Terbiyesiz" olarak nitelendirdiği Kılıçdaroğlu'nun teröristlerle birlikte yürümeye devam edebileceğini kaydeden Erdoğan, terörle mücadelenin her koşulda devam edeceğini söyledi.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Elazığ Milletvekili Erol, Çalar Saat isimli programda, terörle mücadele konusundaki önerisini dile getirdi. Erol, söz konusu mücadelenin devlet politikası haline getirilmesini tavsiye etti.

"Devlet kalıcıdır"

Bir siyasetçinin mensup olduğu partiye ve söz konusu partinin liderine karşı sorumluluklarının bulunduğunu ve bunun çok doğal olduğunu belirten Erol, diğer yandan bir siyasetçinin mutlaka devlete biat etmesi gerektiğini söyledi. Erol, siyasi partilerin ve hükümetlerin geçici olduğunu ancak devletin kalıcı olduğunu ifade ederek, devletin sürekliliğine ve liyakatine öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu görevi de milletvekillerinin üstlenmesi gerektiğini aktaran Erol, partisinin devlet ve Cumhuriyet geleneğine sahip olduğunu ve söz konusu gelenek doğrultusunda siyaset yaptıklarını kaydetti. Erol, siyasi partilerin benimsedikleri ideolojilerden önce devletin varlığının, sürekliliğinin ve geleneklerinin önemli olduğunu belirerek, ilk olarak Türk milletinin bütünlüğü ve devletin varlığına öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi. Öncelikle bunları gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Erol, bu süreçte herkesin doğrularını ve yanlışlarını açık bir şekilde kabul etmesi gerektiğini söyledi.

"Tarihsel problemimiz terör"

Erol, siyasi değerlendirmelerin dostluk ilişkileri üzerinden yapılamayacağını belirterek, milletvekili olduğu günden beri 57 tane şehri dolaştığını ifade etti. PKK terör örgütü tarafından Türkiye'de 1984 yılında ilk eylemlerin gerçekleştirildiğini hatırlatan Erol, Siirt'e bağlı Eruh ve Hakkâri'ye bağlı Şemdinli ilçelerinde teröristler tarafından düzenlenen saldırılara işaret etti. Erol, aradan 37 sene geçtiğini ifade etti. Türkiye'de bu süreçte 6 kez cumhurbaşkanı ve 12 kez başbakan değiştiğini belirten Erol, 24 kez hükümet, 12 kez genelkurmay başkanı ve 25 kez içişleri bakanının değiştiğine dikkat çekti. Erol, terörün Türkiye'nin tarihsel problemi olduğunu söyledi.

"1.5 trilyon dolar harcandı"

Türkiye'nin birinci gündem maddesinin terör olduğunu vurgulayan Erol, 37 sene içerisinde kamu bütçesinden terörle mücadele için 1.5 trilyon dolar harcandığını ifade etti. Erol, özel sektör kayıplarıyla birlikte 2 trilyon dolara yakın para harcandığını belirterek, geçmişte emperyalist güçler tarafından Türkiye'nin üstünde oyun oynandığını ve başa gelen kişilerin de söz konusu oyunlara geldiklerini ekledi.