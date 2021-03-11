CHP'li milletvekilleri Cihangir İslam'a karşı çıktı!

İstanbul Milletvekili Cihangir İslam CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) katıldı. Saadet Partisi'nden ayrılmasının ardından bağımsız milletvekili olarak siyasi kariyerini sürdüren İslam'ın CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) katılması tepkilere neden oldu. CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) milletvekilleri, İslam'ın partinin değerlerine uygun bir isim olmadığını ifade ederek, tepkilerini yönetime bildirdi.

"Atatürk'ün istikametinden sapıyoruz"

Atatürk'ün istikametinden giderek uzaklaşıldığını belirten milletvekilleri, partide son dönemde gerçekleşen istifalara işaret ederek, eleştirilerinin göz önünde bulundurulmasını talep etti. Söz konusu milletvekilleri, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetimine İslam'ın partiyi eleştiren açıklamalarını tek tek anımsattı.

"Eşit koşullarda çalıştım"

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İslam, çoğulcu demokrasi doğrultusunda herkesle eşit koşullarda çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

"Bize gidin diyorlar"

Eski CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Milletvekili Şahin Mengü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İslam'a rozet takılmasıyla kendilerine "CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) gidin!" dendiğini ifade etti. CNN Türk boykotuna aykırı davrandığı gerekçesiyle CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) ihraç edilen Ümit Kocasakal, söz konusu ismin Atatürk'e, partinin ilkelerine ve çizgisine bağlı olmadığını ima etti.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Mart Salı günü TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gerçekleştirdiği grup toplantısından önce İslam'a rozet takmıştı. Böylece ana muhalefet partisinin TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sandalye sayısı 136 olmuştu.

Cihangir İslam kimdir?

Cihangir İslam, Sakarya'da 1959 senesinde doğdu. Adapazarı Atatürk İlkokulu'ndan mezun olan İslam, ortaokul ve lise eğitimini ise TED Ankara Koleji'nde tamamladı. İslam, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olmasının yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü'nü de tamamladı.

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Minnesota Üniversitesi ve Twin Cities Spine Center ile Kanada'da Montreal McGill Üniversitesi'nde Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi alan İslam, aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. İslam hem Kafkas Üniversitesi'nde hem de Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yürüttü.

Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği görevini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üstlenen İslam, 100'den fazla bilimsel çalışmaya ve makaleye sahip. İslam, çok iyi seviyede İngilizce biliyor. Orta seviyede Arapça ve Almanca bilen İslam'ın 3 çocuğu var. İslam, ayrıca Halkın Sesi Partisi ve Saadet Partisi'nin kurucularından biri.

Şehitlere yönelik hakaretleriyle gündeme gelmişti

İslam, 5 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenlere yönelik hakaretleriyle gündeme gelmişti. Çatışmaların "batıl" ile "batıl" arasında gerçekleşebileceğine dikkat çeken İslam, söz konusu darbe girişimi esnasında Türkiye'de "iki batılın çatıştığını" ileri sürmüştü. İslam, menfaat çatışmasının gerçekleştiğini ifade ederek, devletin iktidar tarafından parsellendiğini ve bunun hesabını da veremediğini iddia etmişti. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) için İslamcı ifadesinin kullanılmaması gerektiğini aktaran İslam, söz konusu parti için "Makyavelist" ve "oportünist" nitelendirmesini yapmıştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 13:42