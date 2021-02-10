CHP'li küskünler de Muharrem İnce'nin partisine geçecek!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile özellikle genel başkanlık seçimi ve HDP (Halkların Demokratik Partisi) konusunda çatışma yaşayan Muharrem İnce, 2020 senesinin Eylül ayında Memleket Hareketi'ni başlatmıştı. İnce, bu hareket kapsamında yeni bir siyasi parti kuracağını duyurmuş ve söz konusu partide Atatürk düşmanlarının asla yer alamayacağını dile getirmişti. İnce, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile yollarını ayırdığını duyurmuş, söz konusu partiden istifa eden Yalova vekili Özel, Karabük vekili Aksoy ve İzmir vekili Çelebi'nin de Memleket Hareketi'ne katıldığını ifade etmişti. İnce, kuracağı partinin TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) İYİ Parti'nin ardından en fazla vekile sahip olan parti olacağını belirtmişti.

Peki İnce'nin partisine hangi isimler katılacak?

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) 17 vekilin daha istifa edeceği ve İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edildi. İYİ Parti'den de 7 vekilin istifa ederek söz konusu partiye dâhil olacağı ileri sürüldü. İnce'nin partisine geçecek isimler hala tam olarak netleşmiş değil.

Küskünler de İnce'yi destekliyor!

CHP'de bulunan (Cumhuriyet Halk Partisi) "küskünler" tarafından da İnce'ye destek verileceği öne sürüldü. İnce'nin şu isimlere parti kadrosuna katılmaları için teklif sunacağı ifade ediliyor:

- Eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen,

- Eski Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay,

- Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş,

- Eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol,

- Eski Genel Sekreter Önder Sav,

- Eski Milletvekili Süheyl Batum,

- Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger.

Yeni belediye başkanlarından bazılarının da İnce'nin kuracağı partiye geçebileceği ileri sürüldü.

"Atatürk'ün emaneti artık yok"

İnce, iki gün önce yaptığı açıklamada, ideolojik bakımdan savrulmalar yaşadığını iddia ettiği CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) parti üyeleri ve parti tabanı arasında bulunan uçurumun arttığını söylemişti. 40 seneden fazladır bütün kademelerde görev yürüttüğünü aktaran İnce, hala Atatürkçü olduğunu dile getirmişti. İnce, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetimi tarafından partinin evlatlarına yönelik iftiralarda bulunulduğunu kaydederek, artık söz konusu partide liyakat, duruş veya değer kalmadığını ifade etmişti. Atatürk'ün emaneti yerine yalnızca bir tabelanın kaldığını belirten İnce, ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) demokrasi isteyenlerle yollarının ayrıldığını söylemişti.

"Azerbaycan'a verilen destekten rahatsız olanlardan ayrılıyorum"

İnce, "Atatürk" diyemeyenlerle, Atatürk'e kâfir diyen kişileri yönetici olarak getirenlerle, grup başkanvekilliği seçimlerini kaldıranlarla, Sorosçuları ve FETÖ'cüleri koruyup kollayanlarla, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten rahatsız olanlarla ve Mavi Vatan'ı anlayamayanlarla yollarının ayrıldığını dile getirmişti. Kuracağı partinin hesap veren bir parti olacağını belirten İnce, 50+1 hedefi doğrultusunda çalışacaklarını söylemişti.

"Cumhur İttifakı'nda olmayacağız"

İne, muhalefeti bölmek istemesi durumunda Cumhur İttifakı'nda yer alması gerektiğini kaydederek, böyle bir şeyin asla olmayacağını ifade etmişti.