CHP'li Böcek, İnce'nin partisine mi geçecek?

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden ve Eylül ayında Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, siyasi parti kurmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İnce, partisinde yer alacak kişileri de yavaş yavaş belirlemeye başladı. Akademisyenler, iş insanları ve siyasetçilerle birlikte Kurucular Kurulu'nu oluşturmaya başlayan İnce, siyasi partiye yönelik teşkilatlanma faaliyetlerini de sürdürüyor.

İnce'nin yeni siyasi partiye yönelik çalışmalarıyla birlikte CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) son dönemde peş peşe istifalar yaşanıyor. Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) HDP ile (Halkların Demokratik Partisi) ile yakınlık kurduğunu ve Atatürk'ün istikametinden saptığını belirterek istifa etmişti. Daha sonra da Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifasını vermişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) il teşkilâtı mensupları ile ilçe teşkilâtı mensupları, İnce'nin kuracağı siyasi partide yer alabilmek için istifa etmişti.

Böcek: İnsan olmayı unutmuşlar!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, uzunca bir süre koronavirüs nedeniyle tedavi görmesinin ardından taburcu edilmiş ve CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) menfaatleri doğrultusunda hareket eden bazı kişilerin insan olmayı unuttuklarını fark ettiğini söylemişti. Kırgınlığını belli eden Böcek, söz konusu kişilerin gelecek hesaplarına girdiğini dile getirmişti.

İnce'nin partisine mi katılacak?

Böcek'in, koronavirüs nedeniyle tedavi görürken CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) tarafından kendisine sahip çıkılmadığı gerekçesiyle kırgın olduğu ve İnce tarafından kurulacak olan siyasi partiye katılacağı iddia edildi. Söz konusu iddialar üzerine Böcek'ten hızlı bir şekilde yanıt geldi.

Böcek, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığı süreçte İnce'nin kendisini pek çok defa aradığını söyledi. İnce ile iyi bir ilişkiye sahip olduğunu aktaran Böcek, CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) ayrılmak gibi bir düşünceye sahip olmadığını ifade etti. Böcek, siyasi bakımdan şimdiye dek hiç zikzak yapmadığını belirterek, CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) kalmayı devam edeceğini kaydetti.

"Bana teklif gelmedi"

Kendisine İnce tarafından bu yönde bir teklif sunulmadığını aktaran Böcek, kendisinin de bu konuda herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi. Böcek, CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek, Antalya'ya hizmet sunmaya devam edeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 16:28