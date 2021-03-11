CHP'li Akın: İnatla nükleer santrale yatırım yapıyorlar!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali konusunda tartışmalar devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, söz konusu nükleer santralin tehlikeli ve maliyetli olduğunu ifade etti. Akın, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun hem yasal hem hukuki bakımdan çöktüğünü kaydetti.

"Fiziki altyapı hususunda kaygılara yol açtı"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat safhasında gerçekleşen patlamalar nedeniyle fiziki altyapı hususunda kaygılara yol açtığını belirten Akın, söz konusu nükleer santralin hukuki altyapı bakımından da tartışmalara neden olduğunu ifade etti. Akın, dünya genelinde nükleer santralden uzaklaşmaya yönelik politikalar uygulanırken, Türkiye'nin inat edercesine nükleer santrale yatırım gerçekleştirdiğini aktardı.

"İktidar siyasi proje olarak görüyor"

Yenilenebilir enerji yerine nükleer enerji konusunda ısrarcı olunduğuna dikkat çeken Akın, AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ticari bir proje olarak değil, siyasi bir proje olarak gördüğünü ileri sürdü. Akın, söz konusu projenin yerli ve milli olmadığını belirterek, Türkiye'nin mevcut şartlar altında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ihtiyacının bulunmadığını ifade etti.

Elektrik gereksiniminin yüzde 10'u karşılanacak

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin senede 35 milyar kilovatsaat elektrik üreteceği biliniyor. Bu şekilde Türkiye'nin elektrik gereksiniminin yüzde 10'a yakını karşılanmış olacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile İzmir ve Ankara'nın tüm elektrik ihtiyacı karşılanacak. İstanbul'un elektrik talebinin ise yüzde 90'ı karşılanacak.

Ne olmuştu?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü reaktörünün temeli dün atılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türkiye'ye bir eser daha kazandırıldığını söylemişti. 2022 senesinde dördüncü reaktörün temelinin de atılacağını belirten Erdoğan, milli enerji altyapısına nükleer enerjinin eklenmesine yönelik hamlenin enerji tedarik güvenliği bakımından atılan kritik bir adım olduğunu ifade etmişti. Erdoğan, Türkiye'de bu şekilde enerji alanında geleceğin güvence altına alınacağını kaydetmişti.

"Çevreye zararı yok"

Türkiye'nin enerji politikası bakımından nükleer enerjinin ciddi bir öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, enerji üretiminde çevreye herhangi bir şekilde zarar vermeyen ve sıfır emisyonla işleyen nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji sepetine dâhil edilmesinin amaçlandığını dile getirmişti.

"İstihdam sağlanacak"

Erdoğan, nükleer santralin yaratacağı ekonomik ivme ile çok sayıda yan sektöre de fayda sağlanacağını belirterek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası esnasında en yoğun süreçte 16 bin kişilik istihdam yaratılacağını söylemişti. Üretim sürecinde de 4 bin kişilik istihdam yaratılacağını ifade eden Erdoğan, 186 öğrencinin 6,5 senelik eğitim sürecinden sonra Türkiye'ye döndüğünü ifade etmişti. Erdoğan, söz konusu kişilerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bütün süreçlerinde aktif rol oynayacağını belirterek, bu şekilde nükleer enerji konusunda beyin takımının ortaya çıkacağını dile getirmişti.

"2023 senesinde devreye alınacak"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün 2023 senesinde devreye alınmasının planlandığını aktaran Erdoğan, 4 reaktörden meydana gelecek nükleer santrale ait diğer reaktörlerin de derhal üretime geçmesi için çaba harcanacağını söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 10:22