CHP istifaları durdurmak için harekete geçti!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), son dönemde peş peşe alınan istifa kararlarını durdurmak amacıyla harekete geçti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) MYK (Merkezi Yürütme Kurulu) toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantının gündemi örgüt istifaları ve İstanbul olacak.

İstanbul temasları ele alınacak

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak. Öte yandan, yardımcılar tarafından hazırlanan raporlar değerlendirilecek. İstifaların önüne geçmek için çözüm arayışında da olunacak.

Hangi milletvekilleri istifa etmişti?

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden milletvekilleri şu şekilde:

- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

Türkiye'nin kuruluş değerlerine zarar geleceğine ilişkin endişelere sahip olduğunu belirten Çelebi, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetimi ile birlikte yürümesini önleyecek derecede fikir ayrılıklarına sahip olduğunu söyledi. Çelebi, parti içerisinde demokrasi bakımından sıkıntı yaşandığını ifade ederek, birlik ve beraberliğin önüne geçecek şekilde sevgisizlik, saygısızlık ve menfaatçilik ortamının bulunduğunu aktarmıştı.

- Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy

Aksoy, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi), Atatürk tarafından gösterilen istikametten saptığını belirterek, söz konusu parti Atatürk'ün gösterdiği istikamete geri dönene kadar istifa ettiğini ifade etmişti. Türkiye'nin seçeneksiz olmadığını kaydeden Aksoy, düşmanlık üzerine kurulan ittifaklardan vazgeçilmesi gerektiğini söylemişti.

- Yalova Milletvekili Özcan Özel

10 Aralık mektubuna ilişkin fikirlerini CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'na ilettiklerini belirten Özel, Atatürk ile problemi olanların görevine son verilmesini ve 10 Aralık'a geçit verilmemesini istediklerini dile getirmişti. Özel, birinci parti olma hedefi doğrultusunda çaba harcanmasını istediklerini kaydederek, önerilerine yönetim tarafından yanıt verilmediğini söylemişti.

- Denizli Milletvekili Teoman Sancar

Hakkında şantaj ve tehdit iddialarının bulunduğunu ifade eden Sancar, CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) zarar vermemek amacıyla istifa ettiğini söylemişti. Sancar, bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini belirtmiş, farklı bir siyasi partiye katılmayacağını dile getirmişti.

Söz konusu milletvekillerinin yanı sıra CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) il teşkilâtları ile ilçe teşkilâtlarından da peş peşe istifa haberleri geldi. CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden kişilerin, Muharrem İnce tarafından kurulacak olan siyasi partiye geçecekleri ifade edildi.

İnce temsil sayısını artırmayı hedefliyor

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Merkezi, İnce tarafından yapılan hamleleri dikkatli bir şekilde izliyor. İnce, yeni siyasi partinin en geç Mayıs ayında kurulacağını ifade ediyor. TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) temsil sayısını artırmayı hedefleyen İnce, bu nedenle CHP'li (Cumhuriyet Halk Partisi) milletvekilleri ile görüşmelerine devam ediyor. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) eski yöneticileriyle de görüşen İnce, il başkanlarının atamalarını 45 gün içerisinde gerçekleştirecek.