CHP: İktidara gelince İstanbul Havalimanı'nı kapatacağız!

İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin büyük yatırımlarından biri. Söz konusu havalimanı, havacılık alanında Türkiye'yi kritik bir aktarma merkezine dönüştürdü. Böylece dünyanın ilgisini çeken İstanbul Havalimanı, günlük ortalama uçuş sayısına bakıldığında Avrupa'nın en fazla trafiğe sahip havalimanı olarak kayıtlara geçti.

EUROCONTROL (Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) tarafından 22-28 Şubat 2021 dönemine ilişkin uçuş trafiği raporu hazırlandı. Söz konusu raporda, 501 uçuş/gün ortalaması ile İstanbul Havalimanı'nın birinci sırada bulunduğu görüldü. İstanbul Havalimanı'nın ardından 436 uçuş/gün ortalaması ile Paris Charles de Gaulle Havalimanı ikinci sırada yer aldı. Amsterdam Schipol Havalimanı ise 425 uçuş/gün ortalaması ile üçüncü sıraya yerleşti. 398 uçuş/gün ortalaması ile Frankfurt Havalimanı dördüncü sırada yer alırken, 348 uçuş/gün ortalaması ile Madrid Barajas Havalimanı beşinci sıraya yerleşti.

Söz konusu raporda, İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuşlarında herhangi bir azalma gerçekleşmediğine dikkat çekildi. 2019 senesine kıyasla Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nın günlük uçuşlarında yüzde 66, Schipol Havalimanı'nın günlük uçuşlarında yüzde 68 düşüş yaşandığı ifade edildi. 2019 senesine kıyasla Frankfurt Havalimanı'nın günlük uçuşlarının yüzde 71, Madrid Barajas Havalimanı'nın günlük uçuşlarının yüzde 69 düştüğü aktarıldı.

"Kargo havalimanına dönüştüreceğiz"

Eski CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Trabzon Milletvekili Pekşen, Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Pekşen, paylaşımında, iktidara gelmeleri durumunda İstanbul Havalimanı'nı "kargo havalimanı"na dönüştüreceklerini ifade etti. Pekşen, ayrıca Atatürk Havalimanı'nın hemen onarılacağını ve söz konusu havalimanın tekrar uçuşlara açılacağını belirtti.

"En çok rötarın gerçekleştiği ikinci havalimanı"

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Flightradar24 verilerine göre, dünya genelinde en çok rötarın gerçekleştiği ikinci havalimanının İstanbul Havalimanı olduğunu söylemişti. Tekin, olumsuz hava şartları yüzünden İstanbul Havalimanı'na inemeyen veya rötarlı olarak inen uçakların bulunduğuna dikkat çekerek, uçakların ortalama olarak 37 dakika gecikmeli indiğini, ortalama olarak 47 dakika da gecikmeli kalktığını ifade etmişti.

"Üçüncü Havalimanı Teknik Raporu" adındaki belgeye göre bir senede 107 günün fırtınalı ve 65 günün çok bulutlu geçtiğini aktaran Tekin, uçakların rüzgâra karşı kalkıp inmeleri gerektiğini ancak İstanbul Havalimanı'nda bulunan pistlerin rüzgârların yönüne bakılmaksızın kurulduğunu belirtmişti. Tekin, doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusundaki pistlerin poyraz ve lodosu yan taraflardan aldığını kaydederek, bu nedenle fırtınalı ve yağmurlu havalarda uçakların türbülansla savrulabileceklerini aktarmıştı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 13:59