CHP Grup Başkanvekili Özkoç: CHP'nin dostlarına ilişkin açıklamamı kesmişler!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada, partisinin dostlarıyla birlikte iktidara geleceklerini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye hep birlikte demokrasiyi, bereket ve huzuru getireceklerini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) dostlarının hangi siyasi partiler olduğu merak edilmişti.

Konuya ilişkin açıklama ise CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Grup Başkanvekili Özkoç'tan geldi. Özkoç, Şimdiki Zaman isimli programda yaptığı açıklamada, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) beraber yürüdüğü tüm siyasi partilerin dost olarak görüldüğünü söyledi. Özkoç, söz konusu partileri İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) destek veren HDP (Halkların Demokratik Partisi) dâhil olmak üzere bütün siyasi partiler olarak açıklarken, bunlara DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Doğru Yol Partisi'ni de ekledi. Özkoç'un partisinin dostlarına HDP'yi (Halkların Demokratik Partisi) dâhil ettiği bu açıklaması tartışmalara neden oldu. Söz konusu açıklamalar sosyal medya platformlarında da çok konuşuldu.

"Konuşmam tam verilmedi"

CNN Türk'te bu konuda yaptığı açıklamanın tamamının verilmediğini ifade eden Özkoç, bu duruma tepki gösterdi. Özkoç, CNN Türk'te konuşmasının bir kısmının çıkarılarak altyazı şeklinde verildiğini kaydederek, konuşmalarına açıklık getirdi. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) dostlarının şu ana kadar ittifak içerisinde oldukları Saadet Partisi ve İYİ Parti olduğunu belirten Özkoç, aynı zamanda Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile parlamenter, laik, demokratik ve özgürlükçü sisteme destek veren tüm siyasi partilerden oy beklediklerini, buna MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) ile HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) de dâhil olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını sıralamıştı

Dün partisinin grup toplantısında iktidara gelmeleri durumunda yapacakları icraatlar hakkında açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, bunları tek tek sıralamıştı. Tank Palet Fabrikası'nın Katar ordusuna peşkeş çekildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, söz konusu fabrikanın derhal orduya iade edileceğini ifade etmişti.

"Toplanan paralar hak sahiplerine verilecek"

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin gazi ve şehitleri için Türk milletinden toplanan paraların hepsinin hemen hak sahiplerine iade edileceğini belirterek, Beşiktaş saldırısında yaşamını yitiren polis memurları ile saldırının diğer mağdurları adına toplanan paraların hak sahiplerine verileceğini kaydetmişti.

"Çiftçiler ve esnafların aldığı kredilerin faizleri silinecek"

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ile bankalardan aldıkları kredilerin faizlerinin sıfırlanacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, çiftçilerin alacağı 210 milyar TL'nin hesaplara geçirileceğini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, koronavirüs sürecinde esnaf tarafından alınan kredilerin faizlerinin sıfırlanacağını kaydederek, anaparanın da taksitlere bölüneceğini belirtmişti.

"Stopaj vergisi kaldırılacak"

Esnafın verdiği stopaj vergisinin kaldırılacağını duyuran Kılıçdaroğlu, vatan topraklarına koşulsuz şartsız sahip çıkılacağını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, vatan topraklarının şu anda düşmana teslim edildiğini ileri sürerek, Süleyman Şah Türbesi'nin vatan toprağına götürüleceğini ve orada Türk bayrağının dalgalandırılacağını aktarmıştı.