CHP'den İYİ Parti'ye: Fezlekeye "Evet" demeyin!

9 HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) milletvekiline yönelik fezlekeler TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) ulaşmıştı. TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Şentop, toplam 33 fezlekenin ulaştığını belirterek, bunların arasında HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) milletvekillerine yönelik fezlekelerin de bulunduğunu ifade etmişti. Fezlekelerin Anayasa ve Adalet Komisyonu mensuplarından oluşan karma komisyona yollanacağını ifade eden Şentop, söz konusu komisyon tarafından değerlendirme yapılacağını söylemişti. İYİ Parti, 9 HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) milletvekiline yönelik fezlekelere "Evet" diyeceğini belirtirken, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) "Hayır" diyeceğini bildirmişti. Bu durum iki parti arasında fikir ayrılığına yol açtı.

"Terörün gölgesinde"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) terörün gölgesinde bir parti olduğunu söyledi. HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) söz konusu tavırla siyaset yapmalarını doğru bulmadıklarını kaydeden Ağıralioğlu, bu nedenle fezlekelere "Evet" diyeceklerini ifade etti.

CHP'den tepki geldi

İYİ Parti'nin bu açıklamasına tepki gösteren CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) İstanbul Milletvekili Şeker, "söz konusu partinin seçmenlerinin yüzde 95'inin Saray'a karşı olduğunu" ancak "partinin yönetim tarafından Saray'a hizalandığını" dile getirdi. Şeker, bu şekilde seçmen tabanının iradesinin temsil edilmediğini belirterek, söz konusu iradenin Saray'a teslim edildiğini ifade etti.

Kobani Olayları'na ilişkin soruşturma dâhilinde HDP'den (Halkların Demokratik Partisi) 108 kişiye ilişkin dava açılmış, bunun sonucunda birçok kişi de gözaltına alınmıştı. Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın duruşmasından önce HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Buldan dâhil partiden 9 milletvekiline ilişkin fezleke hazırlanmıştı.

Hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri şöyle sıralanmıştı: İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş.

Süreç nasıl işleyecek?

HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair fezlekeler ilk olarak komisyonlarda değerlendirilecek. Daha sonra bu fezlekeler TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda görüşülecek. Söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik karar alınması halinde adli süreç başlatılacak.

Ne olmuştu?

DEAŞ terör örgütü tarafından Kobani'nin kuşatılması üzerine YPG terör örgütünün Türkiye hudutlarından silah nakliyatı yapmasına izin verilmemişti. 6 Ekim 2014'de skandal bir çağrıda bulunan HDP (Halkların Demokratik Partisi), Kobani'de katliam girişiminde bulunulduğunu ileri sürerek demokratik kitleler, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile meslek örgütlerinin sokaklara dökülmesini talep etmişti. Bunun üzerine çıkan olaylarda sivil halkın da hedef alındığı görülmüştü. Birçok resmî binanın tahribata uğratıldığı, iş yerleri, araçlar ve evlerin yakıldığı görülmüştü. Çok sayıda şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, 7-12 Ekim 2014 arasında Türkiye genelinde 46 kişi hayatını kaybetmiş, 682 kişi yaralanmıştı. 1.113 binanın hasar gördüğü olaylar sırasında 323 kişi de tutuklanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 08:43