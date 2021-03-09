CHP'den istifalara çözüm: Vekil transferi!

İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) listelerinden milletvekili seçilmesinin ardından Saadet Partisi'ne dâhil olmuştu. İslam, 2020 senesinin başlarında ise Saadet Partisi'nden ayrılmaya karar vermişti.

T24'te yer alan habere göre, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), peş peşe yaşanan istifaların ardından çözümü milletvekili transferinde buldu. İslam'ın CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) katılacağı öğrenildi.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Grup Toplantısı'nda İslam'a rozet takacağı ileri sürüldü.

İslam'ın katılımıyla beraber CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) bulunan sandalye sayısı 136'ya çıkacak.

Saadet Partisi'nden istifa eden İslam, "fikir ve yöntem farklılıklarının yanı sıra vesayetten arınmış, herkesi kucaklayan, aynı zamanda eşitlik, çoğulculuk, demokrasi ve özgürlük ilkelerini benimseyen bir anlayışa yönelik inanca sahip olduğunu, bu nedenle istifa ettiğini" dile getirmişti.

Cihangir İslam kimdir?

Cihangir İslam, Sakarya'da 1959 senesinde doğdu. Adapazarı Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören İslam, TED Ankara Koleji'nde ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. İslam, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü'nde de tamamlayan İslam, aynı zamanda SUSEM (Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi) İslami İlimler Programı'nı bitirdi.

İslam, Minnesota Twin Cities Spine Center, Montreal McGill Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi'nde "Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma" eğitimi gördü. Fellowship programlarını bitiren İslam, Kafkas Üniversitesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. İslam, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yürüttü. Burada Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yapan İslam, aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi alıyor.

CHP'de hangi milletvekilleri istifa etti?

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) yaşanan parti içi demokrasi sorunları ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile kurulan yakınlık üzerine milletvekilleri peş peşe istifa etti. Ana muhalefet partisinden şu ana kadar istifa eden milletvekilleri şöyle:

Yalova Milletvekili Özcan Özel

Özel, 10 Aralık mektubuna dair görüşlerini Kılıçdaroğlu'na ilettiklerini kaydederek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile sorunu olan kişilerin görevden alınmasını ve 10 Aralık'a geçit verilmemesini talep ettiklerini söylemişti. Birinci parti olma amacıyla çaba harcanmasını talep ettiklerini aktaran Özel, bu önerilerine parti yönetimi tarafından karşılık verilmediğini dile getirmişti.

Karabük Milletvekili Hüseyin Aksoy

Aksoy, partinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından gösterilen istikametten saptığına dikkat çekmişti. Söz konusu parti bu istikamete geri dönüş yapana kadar istifa ettiğini kaydeden Aksoy, Türkiye'nin seçeneksiz bir ülke olmadığını söylemişti. Aksoy, artık düşmanlık üstüne kurulu ittifakların bir kenara bırakılmasının şart olduğunu ifade etmişti.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

Çelebi, Türkiye'nin kuruluş değerlerinin zarar göreceğine dair kaygılandığını ifade ederek, parti yönetimi ile beraber yürümesini engelleyecek düzeyde görüş ayrılıkları yaşadığını belirtmişti. Partide demokrasi açısından ciddi derecede sıkıntı yaşandığını kaydeden Çelebi, birlik ve beraberliği önleyecek biçimde menfaat, saygısızlık ve sevgisizlik ortamının hâkim olduğunu dile getirmişti.

Denizli Milletvekili Teoman Sancar

Sancar, kendisi hakkında tehdit ve şantaj iddialarının mevcut olduğunu belirterek, partiye zarar vermemek üzere istifa ettiğini ifade etmişti. Bağımsız milletvekili olarak siyasi kariyerine devam edeceğini kaydeden Sancar, başka bir partide yer almayacağını söylemişti.

Öte yandan, partinin il teşkilâtları ile ilçe teşkilâtlarından da istifa haberleri gelmişti. Söz konusu partiden istifa edenlerin, Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin partisine geçecekleri belirtiliyor.