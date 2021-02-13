CHP'den istifa eden Dudu: Üyeler genel başkanı seçsin dedik, reddedildi!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) eski milletvekilleri Hakkı Akalın, Metin Lütfü Baydar ve Mevlüt Dudu, partiden 3 vekilin birden istifa etmesi üzerine harekete geçti. Söz konusu eski vekiller, CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) birlik ve beraberliğin yeniden sağlanması amacıyla eski başkanlarla yani Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüşmede bulundu. Fakat CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden Muharrem İnce, yeni bir siyasi parti kuracağı haberini verdi. Bunun ardından Hakkı Akalın ile Mevlüt Dudu da CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa etti.

"İnisiyatif almalarını talep ettik"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mevlüt Dudu, eski genel başkanlardan harekete geçmelerini ve bu konuda inisiyatif almaları beklediklerini kaydetti. Mevlüt Dudu, eski başkanların çabalarıyla CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) birlik ve beraberliğin sağlanacağını düşündüklerini ilettiklerini belirterek, bu nedenle somut önerilerde bulunduklarını söyledi.

"3 önerimiz vardı"

CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) demokrasi bakımından istenen seviyeye gelebilmesi amacıyla 3 tane öneride bulunduklarını ifade eden Mevlüt Dudu, söz konusu önerileri "üyelerin genel başkanı seçmesi", "üyelerin cumhurbaşkanı adayını seçmesi", ve "üst üste iki defa seçimlerde başarısızlığa uğrayan genel başkanın istifa etmesi ve tekrar aday olamaması" olarak sıraladı. Mevlüt Dudu, eski genel başkanların da bu çabalara kıymet vererek toplandıklarını söyledi.

Bunun üzerine Murat Karayalçın'ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmede bulunduğunu belirten Mevlüt Dudu, 2 önerinin müzakere bile edilemeyeceğine dair geri bildirim aldıklarını söyledi. Mevlüt Dudu, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından müzakere edilebilir bile bulunmayan önerilerin "üyelerin genel başkanı seçmesi" ve "üst üste iki seçimde başarısızlığa uğrayan genel başkanın istifa etmesi" olduğunu aktardı.

"Birini şartlı olarak kabul etti"

"Üyelerin cumhurbaşkanı adayını seçmesi" önerisinin ise koşullu olarak kabul edildiğini kaydeden Mevlüt Dudu, ittifak kurulmaması durumunda CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) kendi adayı ile cumhurbaşkanlığı seçimlerine dâhil olacağı ve ancak böyle bir gelişme yaşanması halinde bu önerinin kabul edilebileceği sonucunun çıktığını dile getirdi. Mevlüt Dudu, Kemal Kılıçdaroğlu'na göre yalnızca bu önerinin müzakere edilebileceğini belirterek, sonuç olarak sundukları 3 önerinin de kabul edilmediğini söyledi.

İnce'den "genel başkanlık sultanlığı" göndermesi

Memleket Hareketini başlatan ve yeni bir siyasi parti kurmak için hazırlıklara devam eden Muharrem İnce, partinin tüzüğünün kabul edildiğini söylemişti. Muharrem İnce, genel başkanlık sultanlığına son verildiğini ve ön seçimin esas kılındığını ifade etmişti. Genel başkanın üyeler tarafından seçileceğini kaydeden Muharrem İnce, grup başkanvekillerinin milletvekilleri tarafından seçileceğini söylemişti. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunmuştu. Türkiye adına demokrasi talebinde bulunabilmek için ilk olarak partide demokratik bir sistemin mevcut olması gerektiğine dikkat çeken Muharrem İnce, partide demokrasi olmaması durumunda Türk milletine demokrasi sözü verilemeyeceğini dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 14:38