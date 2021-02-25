CHP'den 52 kişi daha istifa etti!

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) yaprak dökümü sürüyor. İzmir ve Sakarya'nın ardından Sivas'ın Akıncılar ilçesindeki örgütten de istifa haberleri geldi. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile beraber 52 üyenin istifa ettiği öğrenildi. Çiçek, Muharrem İnce tarafından kurulacak olan siyasi partiye geçeceklerini bildirdi.

"Bizi yıprattılar"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çiçek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş meydanlarında CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) kurulduğunu ve söz konusu partinin "kurumsal bir parti" olduğunu söyledi. Çiçek, bunun kıymetinin farkında olmayanların şimdi Sivas'ta CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) İl Başkanlığı yaptığını dile getirdi. Görevi boyunca CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) iftiralar ve mahalle dedikoduları yüzünden yıpratıldıklarını belirten Çiçek, bu durumun zorlarına gittiğini ifade etti.

"Tabelanın sökülmesine müsaade ettiler"

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) hukuk dışı şekilde görevden almaların gerçekleştiğini belirten Çiçek, Türk milletinin gözleri önünde parti tabelasının sökülmesine müsaade edildiğini aktardı. Çiçek, bunu asla görmezden gelmediğini ve söz konusu tabelayı tekrar yerine astığını dile getirdi. Kendilerine resmî evrak yollanmadan ilçe yönetim kurulunun görevine son verildiğini aktaran Çiçek, bu konudaki tebligatın daha sonra ellerine ulaştığını söyledi.

"Tepki olarak istifa ettik"

Çiçek, yaşanan gelişmelere tepki olarak ilçe başkanlığından istifa ettiğini belirterek, 52 üyenin de kendisiyle beraber istifa ettiğini dile getirdi.

CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi), teröristlerden, FETÖ'cülerden (Fetullahçı Terör Örgütü) ve HDP'den (Halkların Demokratik Partisi) medet umduğunu belirten Çiçek, parti yönetimine çok kızgın olduğunu söyledi.

"Oy için HDP ile ittifak kuruyorlar"

Çiçek, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) oy için HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile ittifak kurduğuna dikkat çekerek, Atatürkçülerin artık söz konusu partiden tümüyle koptuklarını ve Memleket Hareketi'ne dâhil olacaklarını söyledi. Kendilerinin de Memleket Hareketi'ne katılacağını duyuran Çiçek, Sivas'ta yürütülecek olan örgüt faaliyetlerinde yer alacaklarını ifade etti.

120 kişi istifa etmişti

En son CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Sakarya İl Örgütü'nden istifa haberleri gelmişti. Söz konusu örgütten 120 kişinin istifa ettiği bildirilmişti.

İnce hazırlıklarına devam ediyor

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) birçok isim İnce tarafından kurulacak olan siyasi partiye geçmek için istifa ederken, İnce de hazırlıklarına devam ediyor. İnce'nin partinin ismini Mart ayında duyurması bekleniyor. Partiye "Memleket Partisi" isminin verilmesi bekleniyor. İnce, Ankara'da genel merkez binasını kiralamıştı. 6 katlı binanın kirasının ve tadilat masraflarının "imece" ile karşılanacağı öğrenilmişti. Atatürk'ün emanetinin hiçbir şekilde kalmadığını belirten İnce, geriye sadece tabela kaldığını söylemişti. İnce, Atatürk'ten rahatsız olanların kendi partisinde yer alamayacağını söylemişti.