CHP'den 350 kişi istifa etti! İnce'nin partisine geçecekler

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, yeni bir siyasi parti kuracağını ve partide Atatürk ile sorunu olan kişilerin bulunamayacağını söylemişti. İnce, söz konusu partinin tüzüğünü hazırladıklarını belirterek, yakın zamanda hem üyelerin hem de genel başkan seçimine ilişkin ayrıntıların açıklanacağını ifade etmişti. Parti programına ilişkin faaliyetlerin sürdüğünü aktaran İnce, söz konusu programın yüzde 90'ının tamamlandığını söylemişti. İnce, detayları kısa süre içerisinde duyuracağını belirterek, kendisinin de yakın zamanda CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa edeceğini kaydetmişti.

350 kişiden istifa kararı

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Yalova Teşkilatı’nda istifa depremi yaşandı. Söz konusu teşkilâttan 350 kişinin istifa ettiği bildirildi. Bu kişilerin Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce tarafından kurulacak olan siyasi partiye geçecekleri tahmin ediliyor.

3 vekil istifa etmişti

İzmir vekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük vekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova vekili Özcan Özel, CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa etmişti. Kılıçdaroğlu tarafından izlenen politikalardan hoşlanmayan vekiller, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile iş birliği yapıldığını ve bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirmişlerdi. Söz konusu vekiller, daha önce Kılıçdaroğlu'na gönderdikleri bir mektupta partinin 10 Aralık Hareketi tarafından ele geçirdiğini belirtmişlerdi. Partinin HDP (Halkların Demokratik Partisi) iş birliği yapmasını eleştiren vekiller, eski Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül ile yakın ilişki kurulmasına tepki göstermişlerdi. Mektuplarına CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetimi tarafından cevap verilmediğini ifade eden vekiller istifa ettiklerini duyurmuşlardı.

İstifa eden vekillerin konuşmalarında Atatürk vurgusu yapmaları, İnce'nin "Kuracağım partinin kadrosunda Atatürk ile sorunu olanlar yer almayacak." şeklindeki açıklamasını akıllara getirmişti. İzmir vekili Çelebi, Atatürk'ü bariz şekilde "soykırımcı" olarak nitelendiren HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) karşı ses çıkarılmamasına sitem etmişti. Karabük vekili Aksoy, Atatürk'ün bıraktığı iki büyük eserden biri olan CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) artık Atatürk'ün gösterdiği istikametten saptığını söylemişti. Yalova Milletvekili Özel, Atatürk ile sorunu olan kişilerin görevlerinin sonlandırılmasını istediklerini ancak yanıt alamadıklarını ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu: Atatürk birlikten yanaydı

Bunun üzerine açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, partisinin HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile hiçbir şekilde iş birliği yapmadığını ileri sürmüş, sadece söz konusu parti ile görüşme yapıldığını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) bütün partilerle görüşmede bulunduğunu belirterek, Atatürk'ün daima birlik ve beraberlik için savaştığını ve hiç kimsenin dinine, kökenine veya mezhebine bakmadan bir arada yaşamayı savunduğunu söylemişti.

Erdoğan: Şu anda Atatürk'ün CHP'si yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün kurduğu parti ile Kılıçdaroğlu'nun partisinin sadece isim bakımından aynı olduğuna dikkat çekerek, Atatürk'ün emaneti diye CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) oy verenlerin mahcup olduklarını ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 18:00