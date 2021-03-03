CHP'den 250 kişi istifa etti! İnce'nin partisine mi geçecekler?

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) bir süre önce başlayan istifa dalgası sürüyor. Ana muhalefet partisinde Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin istifası üzerine ciddi bir çalkalanma yaşanmış, en son Denizli Milletvekili Teoman Sancar da partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) İzmir ve Bolu teşkilâtlarında yaşanan istifalardan sonra Sakarya teşkilâtından da istifa haberi geldi. Söz konusu teşkilâtta yer alan 250'den fazla kişinin CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa ettiği öğrenildi.

İnce'nin partisine mi geçecekler?

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden kişilerin, Muharrem İnce tarafından kurulacak olan siyasi partiye dâhil olacakları tahmin ediliyor. Bugün konuya ilişkin açıklamada bulunulacağı ifade edildi.

Teoman Sancar istifa etmişti

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Denizli Milletvekili Teoman Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifa ettiğini duyurmuştu.

Sancar, yaptığı paylaşımda, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyunun bilgisine sunduğunu ifade etmişti. Sancar'ın bu paylaşımı yorumlara kapattığı görülmüştü. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, söz konusu isim ile telefonda görüştüğünü belirterek, istifasını doğrulamıştı.

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin İnce tarafından kurulacak olan siyasi partiye katılacağı teyit edilmişti. Fakat Sancar'ın böyle bir kararının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yaklaşık 10 milletvekili İnce'nin yanına geçecek

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile İYİ Parti'den yaklaşık 10 milletvekilinin istifa ederek İnce tarafından başlatılan Memleket Hareketi'ne katılacağı ileri sürüldü. Ana muhalefet partisinden tasfiye edilen 20 eski vekilin yanı sıra ön seçimle gelen 7 belediye başkanının da İnce'nin partisine katılacağı iddia edildi.

İnce'nin paylaşımlarını beğenen tasfiye ediliyor!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) il ve ilçe örgütlerinde yer alan kişiler ile parti mensuplarına ait sosyal medya hesaplarının inceleme altına alındığı öğrenildi. İnce ile ekibi tarafından yapılan paylaşımları beğenenlerin ve paylaşanların belirlendiği öne sürüldü. Yakında siyasi parti kuracak olan İnce'yi destekleyen kişilere CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa etmeleri için baskı uygulandığı iddia edildi.

İstifa dalgası büyüyor

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) İzmir, Bolu ve Sakarya teşkilâtlarının yanı sıra Sivas'ta bulunan ilçe örgütünde hem başkan hem de 52 üye istifa ettiğini duyurmuştu. Yalova teşkilâtında yer alan 350 kişinin CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa ettiği öğrenilmişti. İzmir'in Tire ilçesinde ise 329 kişinin CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa ettiği kaydedilmişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 14:58