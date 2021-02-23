CHP'den 120 kişi daha istifa etti!

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa depremi hız kesmeden sürüyor. Muharrem İnce'nin CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetimi ile fikir ayrılığı yaşamasının ardından Eylül ayında başlattığı Memleket Hareketi'yle parti içerisindeki çalkalanmalar arttı. İnce'nin yanı sıra Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin istifa etmesinden sonra il ve ilçe teşkilatlarından peş peşe istifa haberleri gelmeye başladı. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Sakarya İl Örgütü'nden son olarak 120 kişinin istifa ettiği bildirildi.

İnce'nin partisine mi geçecekler?

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa eden kişilerin İnce tarafından kurulacak olan siyasi partiye katılacağı öngörülüyor. İstifaların önüne geçmek amacıyla CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) içerisindeki müzakereler de aralıksız sürüyor.

Antalya İl Örgütü de hoşnut değil

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Antalya İl Örgütü de parti yönetiminden hoşnut değil. Teşkilât yöneticileri, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetimi ile görüşmede bulundu. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın söz konusu görüşmeleri devam ettirmeye çalıştığı öğrenildi. Teşkilâtların hem parti tarafından yürütülen politikalardan hem de kurulan ittifaklardan şikâyetçi oldukları öğrenildi.

İnce çalışmalarını sürdürüyor

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) bu gelişmeler yaşanırken, İnce'nin de yeni kuracağı siyasi partinin adını Mart ayında açıklayacağı tahmin ediliyor. Söz konusu partiye "Memleket Partisi" adının verileceği düşünülüyor.

Genel merkez binasını kiralamıştı

İnce, genel merkez binasını Ankara'da bulunan Çetin Emeç Bulvarı'nda kiralamıştı. Söz konusu binanın 6 katlı olduğu ifade edilmişti. Genel merkez binasına ait tadilat masrafları ve kirasının "imece" yöntemiyle karşılanacağı kaydedilmişti.

"Liyakat kalmadı"

Daha önce yaptığı açıklamada CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) ideolojik açıdan savrulmalar meydana geldiğini ifade eden İnce, parti tabanı ile parti üyeleri arasındaki uçurumun giderek büyüdüğünü söylemişti. İnce, 40 yıldan fazla birçok kademede bulunduğunu hatırlatarak, hala Atatürkçü olmayı sürdürdüğünü dile getirmişti. Parti yönetimi tarafından iftiralar atıldığını belirten İnce, artık CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) liyakat kalmadığını söylemişti.

"Sadece tabela var"

İnce, Atatürk'ün emanetinin hiçbir şekilde kalmadığını belirterek, geriye kalan tek şeyin tabela olduğunu ifade etmişti. ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) demokrasi isteyenler, "Atatürk" diyemeyenler, grup başkanvekilliği seçimlerine son verenler, FETÖ'cüler ve Soroşçulara destek verenler, Mavi Vatan'ı anlamayanlar ve Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğinden hoşnut olmayanlarla yollarını ayırdığını söylemişti.

"50+1 hedefimiz var"

50+1 hedefi için çalışacaklarını kaydeden İnce, asla Cumhur İttifakı'nda yer almayacaklarını ifade etmişti. İnce, partisinin "hesap veren bir parti" olacağını dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 14:12