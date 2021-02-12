CHP'de istifa depremi sürüyor: 3 kişi daha istifa etti!

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) Muharrem İnce tarafından kurulacak olan siyasi partiye katılmak isteyenlerin istifaları sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde yer alan 3 CHP'linin (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa ettiği belirtildi.

İstifa eden isimlerin Arif Suna, Murat Çımık ve Ertan Başkan olduğu ifade edildi. Söz konusu isimlerin, Denizli'de İnce tarafından kurulacak olan siyasi partiyi temsil edecekleri ileri sürüldü.

"Şımarıklık olarak görülmesini istemedim"

İnce, yaptığı son açıklamada, istifa etmeyi önceden de düşündüğünü belirterek, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini "Gel bakalım Muharrem" şeklinde kürsüye çağırması üzerine adaylıktan vazgeçmeyi düşündüğünü ancak insanların bu durumu şımarıklık olarak görmemeleri için harekete geçmediğini söylemişti.

"Beni resimlerim bile asılmadı"

Zonguldak mitingi sırasında kendisini destekleyen 14 vekilin üstünün çizildiğini kaydeden İnce, 2018 senesinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce kendisinin resimlerinin hiçbir yere asılmadığını, tam tersine Kılıçdaroğlu'nun resimlerinin asıldığını ifade etmişti. İnce, kendisinin aday olmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun resimlerinin asılmasına tepki göstermişti.

"Sistemlerinde çökme yaşandı"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı günün gecesinde CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Merkezi'nin sistemlerinin çöktüğünü belirten İnce, dört genel başkan yardımcısının seçimlerin ikinci tura kaldığını söylediklerini ve başka herhangi bir bilginin kendisine verilmediğini söylemişti. İnce, sabah istifa etmeyi düşündüğünü anca yine sabrettiğini belirtmişti.

Bolu'da düzenlenen seçim değerlendirme toplantısına kendisinin çağrılmadığını kaydeden İnce, cumhurbaşkanlığına aday olan kişi olmadan nasıl bir değerlendirme yapıldığına anlam veremediğini dile getirmişti. İnce, 107 tane miting düzenlediğini ancak toplantıya çağrılmadığını belirterek, yine istifa etmeyi düşündüğünü ancak sabrettiğini söylemişti.

"Ararım deyip aramadı"

Kendisi için Saray'a giden CHP'li (Cumhuriyet Halk Partisi) dediklerini, bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nu arayıp bunun partiyi yaralayacağını söylediğini anlatan İnce, Kılıçdaroğlu'nun daha sonra arayacağını söylediğini ancak altı ay boyunca görüşmediklerini ifade etmişti.

"Siyaset yapma şansım kalmadı"

İnce, Saray'dan para aldığına dair iftiralar atıldığını ancak sert tepki göstermesi üzerine geri vites yapıldığını kaydederek, 3 vekili ikna etmek için uğraştıklarını, başarılı olamayınca da bunu Saray operasyonu olarak adlandırdıklarını belirtmişti. Sabrının artık kalmadığına dikkat çeken İnce, CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) siyaset yapma şansının hiçbir şekilde kalmadığını söylemişti.

"6'ncı sıradayız"

İnce, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) 13 tane siyasi partinin bulunduğunu belirterek, 6'ncı sırada Memleket Hareketi'nin yer aldığını ifade etmişti. 83 milyon vatandaşa kucak açacaklarını kaydeden İnce, bazı kırmızı çizgilere sahip olduklarını söylemişti. İnce, Atatürk ile sorunu olan kişiler, çevreye saygı göstermeyen kişiler, kadına yönelik şiddete sessiz kalanlar, terör olaylarını kınamayanlar, mezhep, din ve dil konusunda ayrımcılık yapanlar ve rant elde edenlerin partisinde asla yer alamayacağını kaydederek, söz konusu kırmızı çizgileri kabul eden tüm vatandaşlara kapılarının açık olacağını ifade etmişti.

"19 Mayıs'ta kuruluş olacak"

Koronavirüse ilişkin özel bir durum olmaması halinde 19 Mayıs günü hatta daha önce çalışmaları tamamlamaları durumunda 23 Nisan günü kuruluşun gerçekleşeceğini belirten İnce, partisinin akıllı siyaset ve akıllı toplum önereceğini söylemişti. İnce, en önemlisi de özgürlük, hukuk ve adalet önereceklerini ifade etmişti. Üretimi artırmayı ve millî üretim seferberliği başlatacaklarını kaydeden İnce, dijital teknolojinin teşvik edileceğini ve yetenek merkezlerinin kurulacağını ifade etmişti.