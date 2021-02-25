Chemezov: S-400'ler güvenliği zayıflatmıyor!

Türkiye ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasında son dönemde yeniden gerginliğe neden olan S-400'lere ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Rostec CEO'su Sergei Chemezov, S-400'lerin hava savunma sistemi olduğunu belirerek, taarruz esnasında söz konusu sistemlerin kullanılamayacağını dile getirdi. Chemezov, bu nedenle S-400'lerin NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) ülkelerinin güvenliğini asla zayıflatmadığını söyledi.

Türkiye'nin NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) mensuplarının güvenliğini sağladığını belirten Chemezov, haliyle bu konuda bir problem görmediğini ve diğer ülkelerin de artık bunun farkında olmaları gerektiğini ifade etti.

ABD'den "S-400'lerden vazgeçin" çağrısı

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, yine Türkiye'yi tehdit etmeye çalışmıştı. Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri aldığı için F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan Kirby, Türkiye'ye söz konusu hava savunma sistemlerinin teslimatına devam etmemesi ve bunlardan vazgeçmesi için seslenmişti.

Eski ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Trump, Obama yönetiminde Türkiye'ye Patriot'ların verilmediğini söylemişti. Bu nedenle Türkiye'nin Rusya tarafından üretilen S-400'lere yönelmek zorunda kaldığını kabul eden Trump, dostluk ilişkilerine sahip olan Türkiye'ye karşı doğru bir tavır sergilenmesinin şart olduğunu dile getirmişti. Trump, S-400 hava savunma sistemleri için farklı çözümler bulunması gerektiğini aktarmıştı.

Blinken: Türkiye ile Rusya aynı çizgide!

Trump döneminde yeterince sorun olan S-400'ler Biden döneminde de problem yaratmaya devam ediyor. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Blinken tarafından yapılan açıklamalar bunu net bir şekilde göstermişti. Blinken, Türkiye'nin sözde stratejik ittifak olarak görüldüğünü söylemişti. Türkiye'nin müttefik gibi hareket etmediğini ileri süren Blinken, Türkiye ve Rusya'nın aynı çizgide bulunduğunu söylemişti.

"Ciddi probleme neden oluyor"

Blinken, S-400'lerin konuşlandırılması nedeniyle ciddi problemlerin ortaya çıktığını belirterek, Trump döneminde duyurulan son yaptırımların sonuçlarının değerlendirileceğini ve ona göre daha fazla yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına bakılacağını ifade etmişti. S-400'ler nedeniyle Savunma Sanayi Başkanlığına hem teknoloji transferi hem mal transferi konusunda ihracat lisansı verilmesi yasaklanmıştı. ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) bulunan mali kurumların bir yılda 10 milyar doları geçecek şekilde Savunma Sanayi Başkanlığına kredi vermeleri yasaklanmıştı. Söz konusu kuruma yönelik İhracat-İthalat Bankası desteği kesilmişti. Diğer yandan, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir dâhil 4 kişiye vize yasağı getirilmiş ve ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) bulunan mal varlıklarının dondurulmasına yönelik karar verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 16:30