Ceza Almak İstemeyen Kadın Polis Memurunu Öptü

Peru'da kameralara ilginç bir görüntü yansıdı, akıllara durgunluk veren olayda bir kadın sokağa çıkmak kısıtlamalarını ihlal etti, bu durumu gören polis kadını durdurdu. Kadın ceza yememek için önce polis memuruna sarkıntılık yaptı, polis memurun kendini çekmesine rağmen sokağa çıkma kısıtlamasını delen kadın görevi başındaki polis memurunu öptü, olay ortaya çıkınca polis görevinden alındı. Kadının sokak ortasında görevli memuru ceza yememek adına öpmeye çalışması ve polis memurunun da bu duruma sonradan karşılık verdiği anlar sosyal medya üzerinde çok hızlı bir şekilde yayıldı, görüntülerde polis aracının ve başka bir polisinde ara ara görüldüğü video üzerine Lima Polis Departmanı acilen harekete geçti.

Başkent Lima'da yaşanan olayda sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını yok sayan bir kadın, polis memuru tarafından durduruldu, kadın ve polis arasında kısa süreli bir diyalogdan sonra polis maskesini aşağı indirdi. Kısıtlamayı delen kadın polis memurunun ceza yazacağına anlayan kadın görev durumundaki polisi öpmeye çalıştı.

Kadının bu hareketi üzerine ilk önce kadınların uzaklaşmaya çalışan polis memuru daha sonrasında kayıt altında olan kameralara bakıldığında polis memurunun da kadın öptüm anlaşıldı. Görüntü sosyal medya üzerinden hızla yayılmasının ardından, görüntüde bulunan polis memurunun kimliği tespit edilip, görevden alındı. Peru'nun başkenti Lima' da yaşanan olayda, Lima Polis Departmanı tarafından yerel medyaya açıklamada bulundu yapılan açıklamada, polisin görev esnasında erken görevini kötüye kullanıldığı nedeniyle görevinden alındı açıklanırken, ‘’ Kabul edilemez bir olay halkımızdan özür diliyoruz’’ ifadelerine yer verildi. Peru halkı ise bu duruma haklı bir biçimde oldukça tepki verdi, ülkenin güvenlik güçlerinin bu şekilde hareketleri sergilememesi gerektiği, bu durumun hiç etik olmadığı, insanların polis güçleri olan güvenlerinin sarsılmaya başladı şeklinde binlerce yorum geldi. Son olarak ise polis memurunun görevden alındığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 20:04