Cenk Ertan Kimdir? Yaşı, Boyu ve Hayatı

Cenk Ertan, Almanya doğumlu Türk dizi, sinema oyuncusu ve eski mankendir. Oyuncu Ertan 1 Ocak 1970 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. 188 cm boyundaki oyuncunun kilosu ise 76'dır. Oğlak burcu olduğu öğrenilen Cenk Ertan'ın saç ve göz rengi ise kahverengidir. Fulya Ceylan Aksütlü ile dünya evine giren başarılı ismin, Yusuf Deniz Ertan isminde bir çocuğu bulunmaktadır.

Dizi ve sinema oyuncusu Cenk Ertan, Türk bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gözlerini açmıştır. Liseye başladığı sene 15 yaşında iken ailesi ile birlikte Almanya'dan Türkiye'ye gelmiş ve Lise eğitimini burada gerçekleştirmiştir. 2012 yılında ise kendisi gibi oyuncu olan Fulya Ceylan Aksütlü ile İzmir'de evlenen Cenk Ertan, bir çocuk sahibidir.

Liseden mezun olduktan sonra Alanya’da barmen olarak çalışmaya başlayan Ertan, 1990'lı yıllarda Ajda Pekkan'ın “Eğlen Güzelim” şarkısının klibinde rol alarak ilgileri üzerine toplamıştır. Bu sektöre mankenlik ile başladığını ifade eden oyuncu, o yıllarda öyle bir meslek olduğunu ve oyunculuğun da kendisini cezb ettiğini söylemiştir. Zaten oyunculuk da yapmak istediğini belirten Cenk Ertan, Hollywood ve Avrupa sinemasını yakından takip ettiğini ifade etmiştir. 20'li yaşlarına geldiğinde sinema okuyan arkadaşları olduğunu söyleyen oyuncu, mezuniyetlerinde hep kendisini oynattıklarını açıklamıştır.

Tesadüfler Hayatını Değiştirdi

Bir gün tesadüflerin kendisini bulduğunu söyleyen başarılı isim, tesadüfi bir şekilde arkadaşları ile karşılaştığını ve kendisini bir anda dizinin içinde bulduğunu açıklamıştır. Oyuncunun televizyon ekranlarına katıldığı ilk dizi Uğur Yücel ve Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı “Alacakaranlık” isimli projedir. Alacakaranlık’ta kötü adam rolüne hayat veren Cenk Ertan, ardından Kurtlar Vadisi ve Haziran Gecesi’nde rol almıştır. Bu dizilerde sergilediği performans ile dikkat çeken oyuncu, rol aldığı bu projeler sonrasında ününün arttığını açıklamıştır. Kişilik özellikleri olarak ise soğukkanlı, doğal, samimi ve sabırlı bir olduğunu ifade eden oyuncu, beklenmedik olaylar ile karşılaştığı zaman soğukkanlı davranmayı başarabildiğini söylüyor. Kendisini sinirlendirmenin kolay olmadığını ifade eden Ertan, çılgınlıklardan hiç hoşlanmadığını ve gereksiz bulduğunu açıklıyor.