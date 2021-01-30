Cem Uzan’dan Motorola’ya Flaş Suç Duyurusu!

Cem Uzan ve Hakan Uzan, ABD’li teknoloji devi Motorola’ta karşı 160 milyon dolarlık “haksız fiil ve dolandırıcılık”tan oluşan zararın tazminatı için dava açtı. Fransa’da Tribunal Judiciaire de Paris Mahkemesi’nde görülen dava için Cem Uzan şunları söyledi:

'Hırsızlıkların hesabı teker teker sorulacaktır'

“Bu Motorola Davası Uzan ailesinin uğradığı haksızlıkların tazminatı yolunda başlatılan İLK adımdır. Bu bir başlangıçtır. Yakın zamanda birçok yeni davayı başlatmak üzere son hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bugüne dek ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları asan hırsızlıkların hesabi teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacaktır”