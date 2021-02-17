Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Terörün sözcülerinden işittiğimiz bir yaklaşım!

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesine yönelik Pençe Kartal-2 Harekâtı düzenlenmiş, Millî Savunma Bakanı Akar harekât esnasında bir mağarada başlarından vurularak şehit edilen 13 vatandaşın naaşına ulaşıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, 13 şehitten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu.

"Terörle mücadeleyi hedef alıyor"

Kılıçdaroğlu'na ilk tepki AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Sözcüsü Çelik'ten geldi. Çelik, terörle mücadelenin Kılıçdaroğlu tarafından hedef alındığını ve provokasyon yapıldığını ifade etti. Teröre karşı dile getirilmesi gereken bir ifadenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullanılmasını "terörün siyasi propagandasının yapılması" olarak değerlendiren Çelik, PKK'lı teröristlere karşı gösterilmesi gereken tepkinin Erdoğan'a gösterilmesini "yalnızca terörün sözcülerinden işitilen bir yaklaşım" şeklinde nitelendirdi.

"Böyle muhalefet olmaz"

Çelik, demokratik ülkelerde muhalefetin hak olduğuna dikkat çekerek, yine de Erdoğan'ı böyle hedef gösteren bir açıklamasının muhalefet olamayacağını ifade etti. Erdoğan'ın teröre karşı kararlı bir şekilde yürütülen mücadeleye öncülük ettiğini belirten Çelik, terörün suçlamaları gerektiği yerde Erdoğan'ı suçlayanların PKK terör örgütü ile aynı dili kullandığını dile getirdi. Çelik, Erdoğan'ın hem devlet hem de Türk milleti adına terörle mücadeleye öncülük etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

"Utanacaklar"

PKK'lı teröristlerin dilini kullanarak Erdoğan'a suçlama yöneltenlerin Türk milletinin önünde utanacaklarını belirten Çelik, Erdoğan'ın her koşulda terörle mücadeleyi devam ettirme konusunda kararlı bir duruş sergilediğini ekledi.

Dün açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 13 kişiden Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a bu konu hakkında 5 tane soru yöneltmişti. O sorular şöyleydi:

- Terör örgütü PKK tarafından 5,5 sene boyunca esir olarak tutulan vatandaşları kurtarmak amacıyla ne yapıldı?

- Seçimlerde yardım etmesi amacıyla terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'dan mektup isterken neden böyle bir olayda yardım talebinde bulunmadınız? İstanbul seçimleri sizin için daha büyük bir önem mi taşıyordu?

- Seneler boyunca ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Trump'a "dostum" olarak hitap ettiniz. Gara bölgesindeki vatandaşları kurtarmak için neden bu dostluğu kullanmayı tercih etmediniz?

- Vatandaşları kurtarmak için neden uluslararası insan hakları örgütlerine seslenmediniz?

- 13 vatandaşın kurtarılması için operasyon düzenlendiğini ancak söz konusu operasyonda başarısız olunduğunu ifade ettiniz. Başarısız operasyonun sorumlusu kimdir?

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan bu sorulara yanıt vermesini istemişti.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Sözcüsü Öztrak, terörle mücadelenin millî bir konu olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de şehitler için ulusal yas ilan edilmesini talep etmişti. Erdoğan'ın AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) il kongrelerinde tezahüratlar ve espriler yapılmasına tepki gösteren Öztrak, Türk milletinin yas tuttuğu sırada bu tarz görüntülerin ortaya çıkmasının üzücü olduğunu dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 11:48