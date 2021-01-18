Çavuşoğlu’ndan Maas'a Mesut Özil göndermesi!

Mesut Özil'in sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer edilmesi son günlerde en çok konuşulan konu haline geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Maas'ın düzenlediği basın toplantısında da konu Özil'e geldi. Maas, Türkiye'de taraftarların duygusal olduğunu belirterek, Özil'in önemli başarılar elde ettiğine dikkat çekti. Özil'in Türkiye'de de başarılara imza atmasını istediğini kaydeden Maas, söz konusu futbolcuya iyi dileklerini iletti.

"Türk futboluna fayda sağlayacak"

Çavuşoğlu, Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin heyecan yarattığına dikkat çekerek, tecrübeli futbolcunun Almanya Millî Takımı'na ciddi faydalar sağladığını söyledi. Doğuştan Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Çavuşoğlu, dolayısıyla mutlu hissettiğini ifade etti. Çavuşoğlu, diğer futbol takımlarının taraftarlarının alınganlık etmemesini dileyerek, herkesin bu konuda birbirine hoşgörü göstermesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Özil'in Türk futboluna da önemli bir fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Alman bakana gönderme

Arsenal forması giydiği dönemde Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya tarafından eleştirilmesine gönderme yaparak Alman mevkidaşı Maas'a "Umarım tekrar karşı çıkmazsınız." diyen Çavuşoğlu'nun sözleri Alman bakan üzerinde soğuk duş etkisi yarattı.

Ne olmuştu?

Özil, Arsenal forması giydiği dönemde İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesi Almanya'da hem siyasetçiler arasında hem de medyada tepkilere neden olmuştu. Alman Futbol Federasyonu, seçim kampanyaları kapsamında uluslararası oyuncuların manipüle edilmelerinin doğru olmadığını bildirmişti. Alman siyasetçilerden bazıları da Özil'in futbola odaklanması gerektiğini söylemişlerdi. Bunun üzerine açıklama yapan Özil, kökenlerinin birden fazla ülkeye dayandığını ifade etmişti. Özil, Almanya'da yetiştiğini ancak ailesinin kökeninin Türkiye olduğunu belirterek, her zaman saygılı bir insan olması ve nerden geldiğini hatırlaması konusunda annesinin öğüt verdiği kaydetmişti. Söz konusu değerleri her zaman koruduğuna dikkat çeken Özil, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir etkinlik için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini ifade etmişti.

Özil, Türkiye'nin Almanya ile 2010 senesinde oynadığı mücadelenin ardından Erdoğan'ı ilk kez gördüğünü ve o tarihten beri birçok kez yollarının kesiştiğini belirterek, beraber çektirdikleri fotoğrafın basında büyük bir tepkiye neden olduğunu hatırlatmıştı. Yalancılıkla suçlandığını ancak söz konusu fotoğrafın herhangi bir siyasi amaç taşımadığını aktaran Özil, annesinin öğütleri doğrultusunda geleneklerini ve atalarını her zaman hatırladığını söylemişti. Özil, Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafın seçimlerle bir alakasının bulunmadığına dikkat çekerek, kökeninin dayandığı Türkiye'nin en önemli makamına gösterdiği saygı doğrultusunda fotoğraf çektirdiğini ifade etmişti.

Politikacı olmadığını vurgulayan Özil, Erdoğan ile görüşmesindeki amacın siyasi bir propaganda olmadığının da altını çizmişti. Erdoğan ile futbol konuştuğunu belirten Özil, Erdoğan ile görüşmemesinin atalarına saygısızlık olacağını bildiğini kaydetmişti. Özil, Cumhurbaşkanlığı makamının önemli olduğunu kaydederek, bunu kavramanın zor olacağını çünkü pek çok kültürde liderlerin kişiliklerden ayrı değerlendirilmediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun bu fotoğrafı çektireceğini ifade eden Özil, kendisine tepki gösteren Alman siyasetçilere ve medyaya böyle yanıt vermişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 17:38