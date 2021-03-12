Çavuşoğlu: Türkiye, Mısır ile temaslara başladı!

Türkiye ile Mısır arasında Doğu Akdeniz konusunda yeni bir dönem başlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile diplomatik seviyede temasların başladığını bildirdi.

Afganistan'dan barış sürecine ilişkin toplantının İstanbul'da Nisan ayında gerçekleştirilebileceğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye tarafından Afganistan Özel Temsilcisi atanacağını duyurdu.

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelebileceğine dikkat çekerek, söz konusu ülkeden olumlu bir hamle gelmesi durumunda Türkiye'nin de aynı şekilde yanıt vereceğini söyledi. Çavuşoğlu, aynı şeyin BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) için de geçerli olduğunu dile getirdi.

"Ön koşul yok"

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda Mısır'dan herhangi bir ön koşul gelmediğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin de aynı şekilde ön koşul sunmadığını söyledi. Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerin senelerdir kopuk olması sebebiyle bir anda hiçbir şey yaşanmamış gibi davranmanın güç olduğunu belirterek, yol haritasının yavaş yavaş oluşturulacağını dile getirdi.

"Güven eksikliği var"

İki ülke arasında güven eksikliğinin de mevcut olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Mısır ile Türkiye'nin istihbarat düzeyinde temaslarının olduğunu, şimdi de diplomatik düzeyde temaslara başlandığını bildirdi.

"Denk geldiğimiz zaman görüştük"

Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri ile toplantılardan denk geldikleri zaman görüşmede bulunduklarını belirterek, iki sene önce ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) görüştüklerini söyledi. 2013 senesinden beri ilişkilerin kopuk olduğunu aktaran Çavuşoğlu, temasların bu nedenle kademe kademe kurulduğunu ekledi.

Ne olmuştu?

Mısır'ın hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında 18 Şubat 2021 tarihinde ilan ettiği ruhsat ihalesinde 18 numaralı parseli Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirlemesi gündem olmuştu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de en uzun sınırlara sahip ülkelerden birinin Türkiye, diğerinin ise Mısır olduğunu dile getirmişti. Çavuşoğlu, deniz yetki alanlarının Mısır ile müzakere edilebileceğini belirterek, Türkiye ile Mısır'ın anlaşma sağlayabileceğini söylemişti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını dikkate almasını önemli bir gelişme olarak nitelendiren Akar, bu tarz gelişmelerin devam edebileceğini ifade etmişti. Akar, iki ülkenin de tarihi ve kültürel açıdan ortak değerlere sahip olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte başka gelişmelerin de meydana gelebileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konularında Türkiye'nin Mısır ile iş birliği yapabileceğini dile getirmişti. Türkiye ile Mısır'ın ortak hareket etmesi durumunda bölgesel gerilimin azaltılabileceğini aktaran Kalın, böylece istikrarın yeniden tesis edebileceğini söylemişti. Kalın, Arap dünyasının hem beyninin hem de kalbinin Mısır olduğuna dikkat çekerek, bölgesel istikrar hedefi doğrultusunda Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlayabileceğini söylemişti.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler ne zaman kesilmişti?

Mısır'da Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin 2013 senesinde Muhammed Mursi'ye yönelik askerî darbe gerçekleştirmesi üzerine Türkiye ile söz konusu ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:50