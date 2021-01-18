Çavuşoğlu'ndan yaptırım açıklaması: Korkmuyoruz, korksaydık...

Alman mevkidaşı Maas ile ortak basın toplantısı düzenleyen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüse rağmen Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin iyi gittiğini söyledi. Çavuşoğlu, turizm konusunda imzalanan anlaşmaların diğer ülkeler için örnek teşkil ettiğini belirterek, ikili diyalog mekanizmalarına canlılık kazandırma konusunda Almanya ile fikir birliğine varıldığını ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerde olumlun yönde gelişmeler yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, olumlu bir atmosfer yaratılacağına dikkat çekti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yunanistan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

"İstikşafi görüşmelerden memnunuz"

Maas ile son günlerde olumlu yönde gelişmeler yaşandığı için Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerini belirterek, Doğu Akdeniz meselesinde geçen sene Türkiye ile AB (Avrupa Birliği) arasında sıkıntılı bir süreç yaşandığını ifade etti. Türk savaş gemileri ile Yunan savaş gemilerinin yeniden karşılaşmasını istemediklerine dikkat çeken Maas, dönem başkanlığında bulundukları sırada olumlu bir atmosfer yaratmak için emek harcadıklarını söyledi. Maas, Türkiye ile Yunanistan arasında başlayacak olan istikşafi görüşmelerden memnun olduklarını belirterek, yeniden diplomasiye başvurulmasının pozitif bir gelişme olduğunu ifade etti. Doğu Akdeniz krizinin karmaşık bir mesele olduğunu ancak çözüme kavuşturulabileceğini kaydeden Maas, artık bu süreçte ileriye bakılması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) bünyesinde yapılan mekanizma toplantılarına yeniden katılım göstermesinden memnun olduğunu belirterek, Yunanistan'ın "Türkiye ile yalnızca Doğu Akdeniz konusunu veya deniz yetki alanları meselesini ele alacağız." şeklindeki açıklamasının yararlı bir tutum olmadığını ifade etti. Türkiye ile Yunanistan arasında krize sebep olan birçok konunun bulunduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin 60 turunda görüşülen konuların 61'inci turda da ele alınması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz Konferansı'nın düzenlenmesine yönelik bir teklifte bulunduğunu ancak henüz yanıt gelmediğini belirtti.

"Provokasyonları sürdürüyorlar"

Türkiye'nin AB (Avrupa Birliği) ve Yunanistan ile bulunduğu temasların yaptırımlarla bir ilgisinin bulunmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu, masaya oturma nedeninin asla korku olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin olumlu atmosferi sürdürmekten yana olduğunu kaydederek, Yunanistan'ın provokasyonlarını sürdürdüğünü ve sık sık askerî tatbikat düzenlediğini ifade etti. Yunanistan'ın NAVTEX ilan ettiğini ancak hiçbir şey yapmadığını belirten Çavuşoğlu, söz konusu ülkeye oldukça net bir mesaj vererek, "AB'nin uygulayacağı yaptırımlarından korkmuş olsaydık önceden attığımız adımların hiçbirini atmazdık." dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ortamı sürdürmek istemediğine dikkat çekti.

İstikşafi görüşme nedir?

İstikşafi görüşme, diplomasi sözlüğünde "tanıma amaçlı, keşif amaçlı görüşme" manasını taşıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere ilişkin flaş bir karar alındı. Söz konusu görüşmelerin 61'inci turunun 25 Ocak günü düzenleneceği bildirildi. İki ülke arasındaki istikşafi görüşmeler, Ege meselelerine çözüm getirilmesinin önünü açmak için 12 Mart 2002 tarihinde başlamıştı. İstikşafi görüşmelerin sonuncusu 1 Mart 2016 tarihinde düzenlenmişti. Yunanistan'ın görüşmeleri askıya alması üzerine görüşmeler sadece siyasi istişare şeklinde yapılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 16:44