Çavuşoğlu'ndan korsan saldırısına ilişkin flaş açıklama: Son olmayacak!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine açıklarında düzenlenen ve 15 Türk denizcinin kaçırıldığı korsan saldırısına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, dün 15 Türk denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğuna yönelik haber alındığını hatırlattı. Çavuşoğlu, bu süreçte iyi haberler alınacağını umut ettiklerini söyledi.

"3 mürettebat bugün dönüyor"

Mozart gemisinde kalan 3 mürettebatın da bugün ülkemize THY (Türk Hava Yolları) uçağıyla döneceğini belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat üzerine bir çalışma grubu oluşturulduğunu ifade etti.

"Saldırıların engellenmesi için çalışma yürüteceğiz"

Çavuşoğlu, Gine açıklarında ilk defa korsan saldırısı düzenlenmediğini ve bu saldırının da son olacağını düşünmediğini kaydederek, gemilere yönelik korsan saldırılarının engellenmesi amacıyla çalışma yürütüleceğini belirtti.

Korsanlardan haber gelmişti

Boden Denizcilik, dün yaptığı açıklamada, 15 Türk denizciyi kaçıran korsanların Almanya şubesiyle iletişime geçtiğini duyurmuştu. Söz konusu şirket, Türk denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurmuş ancak korsanlar tarafından fidye talep edilip edilmediğine ilişkin detay vermemişti.

Saldırı 23 Ocak günü gerçekleşmişti

Silahlı korsanların saldırısı 23 Ocak Cumartesi günü gerçekleşmişti. Boden Denizcilik isimli Türk şirketine ait Mozart gemisine silahlı korsanlar tarafından saldırılmıştı. Sao Tome'nin 10 mil kuzeybatısında gerçekleşen saldırı sırasında Mozart gemisinde 19 mürettebatın bulunduğu ifade edilmişti. Saldırı sırasında Azerbaycan uyruklu denizci silahlı korsanlar tarafından öldürülmüştü. Kalan 18 Türk denizciden 15'i kaçırılmış, 3'ü ise gemide bırakılmıştı. Dördüncü kaptana gemiyi götürmesi için silahlı korsanlarca bir rota verildiği öğrenilmişti. Liberya bayraklı geminin dördüncü kaptanı söz konusu rotada ilerlemiş ve Gabon'daki Gentil Limanı'na demirlemişti.

Çavuşoğlu "Sızma yok" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sürecin izlendiğini kaydeden Çavuşoğlu, saldırı sırasında öldürülen Azerbaycan uyruklu denizcinin naaşının Azerbaycan'a gönderileceğini ifade etmişti. Çavuşoğlu, Mozart gemisinde güvenlik probleminin bulunmadığını belirterek, saldırıya uğrayan gemide sızma olmadığını söylemişti. Dördüncü kaptan ile diğer iki denizcinin gemide bırakıldığını kaydeden Çavuşoğlu, sürecin Gabon'da bulunan yetkililer tarafından takip edildiğini aktarmıştı. Çavuşoğlu, Boden Denizcilik tarafından da gereken hazırlıkların yapıldığını ifade etmişti. Gine açıklarında önceden de korsan saldırılarının gerçekleştiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, son saldırının ders niteliği taşıdığını ifade etmişti.

Dördüncü kaptanın ses kayıtları yayınlanmıştı

Mozart gemisinin dördüncü kaptanına ait ses kayıtları yayınlanmıştı. Saldırıdan sonra kör bir şekilde seyir yaptığını kaydeden dördüncü kaptan, korsanların bütün kabloları söküp attığını ve tek çalışan şeyin radar olduğunu ifade etmişti. Dördüncü kaptan, korsanlar tarafından kendisine rota verildiğini ve gemiyi o rotada götürdüğünü ifade etmişti. Saldırıya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde de şiddet uygulanan denizcilerin tek bir yerde toplandıkları fark edilmişti.