Çavuşoğlu'ndan Biden'a "Nükleer anlaşma" çağrısı!

İranlı mevkidaşı Zarif ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle toplantıların nasıl yapılacağını ele aldıklarını ifade etti. Çavuşoğlu, Astana formatında yapılacak olan üçlü zirvenin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirileceğini belirtti. Konuya ilişkin hazırlıkların bugün itibarıyla başlatıldığını kaydeden Çavuşoğlu, Zarif ile birlikte bölgesel meseleleri ve Türkiye ile İran arasındaki iş birliğini konuştuklarını söyledi. Çavuşoğlu, Suriye meselesinin yanı sıra Irak ve Körfez meselelerini değerlendirdikleri aktardı.

"Ateşkesin kalıcı olmasından yanayız"

Güney Kafkasya'da sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çağrıda bulunan Çavuşoğlu, bu ateşkesin herkesin menfaatine olacağını ve bundan en fazla Ermenistan'ın yararlanacağını belirtti.

"Biden yönetiminin anlaşmaya dönmesini umuyorum"

Çavuşoğlu, İran, Avrupa ve ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki nükleer anlaşmaya Türkiye'nin daima fayda sağladığını belirterek, Trump yönetiminin söz konusu anlaşmadan çekilmeyi tercih ettiğini hatırlattı. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Biden yönetimi ile nükleer anlaşmaya geri dönmesini ve İran'a yönelik uygulanan yaptırımlara son verilmesini umut ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin İran'a tam destek verdiğini söyledi.

"ABD yaptırıma alıştı"

Zarif ise ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kınadıklarını hatırlatarak, söz konusu ülkenin yaptırım uygulamaya alıştığını ifade etti. Nükleer anlaşmanın görüşüldüğünü ve bu anlaşmaya yeni maddelerin ilave edilemeyeceğini belirten Zarif, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) anlaşmanın taahhütlerini yerine getiren ülkeleri baskıladığını söyledi.

"ABD sözünü tutmalı"

Zarif, İran'ın hem stratejik anlamda hem de inanç anlamında nükleer silaha karşı olduğunu kaydederek, söz konusu silahların güven aracı olarak değerlendirilmediğini ifade etti. Tüm nükleer silahların ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Zarif, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlattı.

Zarif, söz konusu ülkenin bu anlaşmaya dönmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) sözünü tuttuğu an İran'ın da sözünü tutacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Nükleer anlaşma ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Rusya, Fransa, Çin, İngiltere, Almanya ve İran arasında imzalanmıştı. İran, söz konusu anlaşma ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından askerî üslere kontrollü şekilde girilmesine imkân tanımıştı. Söz konusu üslere giriş en kritik isteklerden biriydi. Fakat İran, bu şekilde askerî sırları ortaya çıkaracak casusluk eylemlerinin düzenlenebileceği konusunda kaygılıydı. Nükleer anlaşma ile BM'ye (Birleşmiş Milletler) ayrıntılı denetim izni sağlanmış ama İran'ın bu konudaki taleplere itiraz edebileceği belirtilmişti. İran, ayrıca uranyum zenginleştirme sırasında kullanılacak olan santifrüj sayısını 3'te 2 oranında azaltacağını taahhüt etmişti. Zenginleştirilmiş uranyumun yüzde 98'lik bölümünü yurt dışına yollamayı kabul eden İran, plütonyum üretim reaktörünü çimento aracılığıyla doldurmaya onay vermişti. İran'ın 10 sene içerisinde zenginleştirilmiş uranyum biriktirmeme koşuluyla bu konuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmesine izin verilmişti.

ABD anlaşmadan çekilmişti

Trump yönetimi, 2018 senesinin Mayıs ayında "ülkesi için utanç verici" olduğunu söylediği nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yönelik çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. İran'ı "dünyanın en büyük terör destekçisi" olarak nitelendiren Trump, bu anlaşma ile İran'ın nükleer silah üretmesi tehdidinden ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile müttefiklerinin korunması gerektiğini ancak böyle bir durum olmadığını söylemişti. Trump, anlaşmanın bölgede nükleer silah yarışına neden olabileceğini ileri sürmüştü. Anlaşmanın barış getirmeyeceğini kaydeden Trump, İran'ın nükleer tehdidine kalıcı bir çözüm getirileceğini ifade etmişti. İran da 2020 senesinin başlarında söz konusu anlaşmada yer alan hiçbir taahhüdü uygulamayacağını duyurmuştu.