Çavuşoğlu: Mısır ile anlaşabiliriz

Kahire'nin, Ankara'nın BM'ye (Birleşmiş Milletler) bildirdiği deniz kıta sahanlığı sınırını dikkate alarak, daha önce 18 numaralı parsel üzerinde ilan etmiş olduğu ruhsat ihalesinden geri çekilmesi Yunanistan'da büyük paniğe yol açmıştı. Yunan medyası, bu gelişmeyi okurlarına "Mısır, Türkiye ile anlaşmaya yanaşabilir" diyerek duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın ihaleden çıkmasıyla ilgili olarak çok önemli bir açıklamada bulundu.

Mısır ile anlaşmanın sinyalini verdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ilişkilerin seyrine bakılarak, Türkiye'nin de Mısır ile "deniz yetki alanları" konusunu müzakere edip bir anlaşma imzalanabileceğini duyurdu.

Olay!

Mısır, 18 Şubat 2021 tarihinde ilan ettiği ve 1 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek olan ihalede, 18 numaralı parselin olduğu bölgeyi, Türkiye'nin 13 Kasım 2019 tarihinde BM'ye (Birleşmiş Milletler) bildirdiği kıta sahanlığının sınırlarını esas alarak belirlemişti. Türkiye ise ta başından bu tarafa kıta sahanlığı sınırlarının kendi kafalarına göre belirlenemeyeceğini vurgulayarak söz konusu kararın Türkiye için yok hükmünde olduğunu ilan etmişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 15:43