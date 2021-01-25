Çavuşoğlu: Korsanlardan hala haber gelmedi!

23 Ocak Cumartesi günü Boden Denizcilik adındaki Türk şirketine ait M/V Mozart gemisi silahlı korsanlar tarafından Gine açıklarında saldırıya uğramıştı. Söz konusu saldırının Sao Tome'nin 10 mil kuzeybatısında gerçekleştiği ifade edilmişti. Korsanların saldırdığı gemide 19 mürettebatın bulunduğu belirtmişti. Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenilen bir denizcinin öldürüldüğü, 15 denizcinin ise korsanlar tarafından kaçırıldığı tespit edilmişti. Korsanlar üç denizciyi ise Liberya bayraklı gemide bırakmış ve gemiyi götürmeleri için bir rota vermişlerdi. Korsanlar tarafından saldırıya uğrayan gemi, Gabon'da yer alan Gentil Limanı'na varmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 15 Türk denizcinin ülkemize dönebilmesi için bütün imkânların kullanıldığını söylemişti.

"Naaşı Azerbaycan'a gönderilecek"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 15 Türk vatandaşını korsanların kaçırdığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söz konusu sürecin ayrıntılı bir şekilde takip edildiğini söyledi. Çavuşoğlu, korsanlar tarafından öldürülen Azerbaycan uyruklu denizcinin naaşının 26 Ocak Salı günü Azerbaycan'a gönderileceğini ifade etti.

"Korsanlardan haber gelmedi"

Korsanlardan şimdiye dek haber gelmediğini kaydeden Çavuşoğlu, korsanların Boden Denizcilik ile veya ailelerle henüz irtibata geçmediklerini söyledi. Çavuşoğlu, korsanların saldırısı esnasında yaralanan Türk vatandaşına tıbbi bakımdan gereken müdahalenin yapıldığını belirterek, söz konusu denizcinin durumunun iyi olduğunu kaydetti.

"Üç mürettebat gemide"

Çavuşoğlu, M/V Mozart gemisinin limana yanaştığını ifade ederek, söz konusu gemide güvenliğe ilişkin herhangi bir sıkıntının bulunmadığını ve sızma yaşanmadığını söyledi. Dördüncü kaptan ile diğer iki mürettebatın gemide kaldığını belirten Çavuşoğlu, şirketin de bu şekilde istediğini aktardı.

Erdoğan dördüncü kaptanla irtibat kurmuştu

Erdoğan, M/V Mozart gemisinin dördüncü kaptanı Furkan Yaren ile iletişime geçmiş, Gentil Limanı'na ulaşan gemideki üç denizcinin durumunu öğrenmişti. Erdoğan, korsanlar tarafından kaçırılan 15 denizcinin kurtarılması için faaliyetlerin devam ettiğini duyurmuştu.

Ses kayıtları ortaya çıkmıştı

Dördüncü kaptan Yaren'e ait ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Gemide bırakılan üç denizciden biri olan Yaren, kör bir biçimde seyir yaptığını belirterek, silahlı korsanların bütün kabloları işlevsiz duruma getirdiğini ve yalnızca radarın çalıştığını söylemişti. Korsanlar tarafından kendisine rota verildiğini kaydeden Yaren, M/V Mozart gemisini bu rotada götürdüğünü ifade etmişti. Geminin saldırıya uğradığı anlara ilişkin ortaya çıkan görüntülerde ise korsanların denizcilere şiddet uyguladıkları, daha sonra söz konusu denizcileri aynı yerde topladıkları fark edilmişti.

Türkiye, korsanların kaçırdığı 15 Türk vatandaşını kurtarabilmek için Gine Körfezi'nde yer alan büyükelçiliklerle temasını sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 14:25