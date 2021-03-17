Çavuşoğlu açıkladı! Yunan bakan Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 14 Nisan 2021 tarihinde Türkiye'ye gelecek. Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile Türkiye arasında gerçekleştirilen müzakerelere dair değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, toplantıların ilerleyen dönemde süreceğini belirterek, bir sonraki toplantının Türkiye'de gerçekleştirileceğini söyledi.

"Hakça paylaşım istiyoruz"

16 Mart Salı günü istişari görüşmelerin yapıldığını belirten Çavuşoğlu, bugün de siyasi istişarilerin düzenlendiğini ifade etti. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin daima hakça paylaşımdan yana olduğuna dikkat çekti.

"Anlaşamadığımız konular var"

Yunanistan ile Türkiye'nin Ege meselesinde anlaşmazlığa düştüğü çok sayıda konunun bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da söz konusu konuların değerlendirildiğini ifade etti. Çavuşoğlu, bütün problemlerin yalnızca bir toplantıda çözüme kavuşturulmasını beklemenin hiç de realist bir bakış açısı olmayacağını söyledi.

"Dendias gelecek"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14 Nisan 2021 tarihinde Yunan mevkidaşı Dendias'ın Türkiye'ye geleceğini belirterek, dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme gerçekleştirileceğini duyurdu.

62'nci tur Atina'da yapılmıştı

Yunanistan ile Türkiye arasında düzenlenen istişari görüşmelerin 62'nci turu Atina'da düzenlenmişti. İstişari görüşmelerin bir önceki turu ise 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Önceden "istikşafi" olarak nitelendirilen görüşmeler artık "istişari" olarak anılmaya başlanmıştı. Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan istişari görüşmeler ile Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

İlk görüşmeler 2002'de yapılmıştı

Ege meselesinde hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın onaylayabileceği kalıcı ve adil bir çözüm bulunabilmesi için 12 Mart 2002 tarihinde Türkiye'de görüşmelere başlanmıştı. Söz konusu görüşmeler, dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında gerçekleştirilmişti. 2016'ya kadar devam eden görüşmeler, Yunanistan'ın gönülsüz tavrı yüzünden tıkanmış ve bir daha yeni bir görüşme düzenlenememişti.

Dendias Mısır'a gitmişti

Hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında Mısır tarafından ilan edilen ruhsat ihalesinde 18 numaralı parselin Türk kıta sahanlığının esas alınarak belirlenmesi üzerine Türkiye ile Mısır arasında yeni bir dönem başlayacağına dair sinyaller verilmişti. Çavuşoğlu, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir anlaşma imzalanabileceğini duyurmuştu. Bu durumdan huzursuz olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dendias'ı hemen Mısır'a göndermişti. Çavuşoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada ise Mısır ile Türkiye arasında diplomatik temasların başladığını ifade etmişti. Dendias ise Mısır ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, 18 numaralı parsel sorununun çözüme kavuşturulduğunu iddia etmişti.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 14:50