Çataklı: 79 kişi terörle bağlantılı, gücümüzü sakın sınamayın!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun getirilmesi üzerine başlayan protesto gösterileri sürüyor. Prof. Dr. Bulu'nun istifasını talep eden protestocular ile polis ekipleri arasında sık sık çatışma yaşanıyor. Gözaltına alınan protestocuların çoğunun terör örgütlerine mensup olduğu tespit ediliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi protestoları kapsamında gözaltına alınan 159 kişiden 79'unun terörle bağlantılı çıktığını ifade etti.

"Gücümüzü sınamayın"

Çataklı, söz konusu rakamlara bakıldığında ortaya çıkan tablonun net olduğuna dikkat çekerek, protestoların patlak verdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu kaydetti. Türk milletinin bu konuda endişe etmemesi gerektiğini belirten Çataklı, terörle bağlantıya sahip olanların tüm gayretlerine karşı teyakkuzda olunduğunu ifade etti. Çataklı, devletin gücünün hiç kimse tarafından sınanmaması gerektiğini belirtti.

"528 kişi gözaltına alındı"

38 şehirde 4 Ocak 2021 tarihinden beri 528 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Çataklı, 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını ifade etti. Çataklı, toplam 498’inin serbest bırakıldığını belirterek, bunlardan 108'inin adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldığını bildirdi. İstanbul'da 28 kişiye yönelik işlemlerin emniyette sürdüğünü aktaran Çataklı, 4 Ocak 2021 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alınan 45 şüpheliden 22'sinin terör örgütleriyle (DEV-PAR, Kıvılcım, TKP, MLKP) bağlantılı çıktıklarını ifade etti.

Çataklı, 1 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alınan 159 şüpheliden 79'unun terör örgütleriyle (MLKP, FETÖ/PYD, PKK/KCK, DHKP-C) bağlantılı çıktıklarını belirterek, 2 Şubat 2021 tarihinde yine İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alınan 105 şüpheliden 52'sinin terör örgütleriyle (TKP-L, DHKP-C, PKK/KCK, MLKP) bağlantılı çıktıklarını aktardı.

Erdoğan'dan "Terörist misiniz?" sorusu

Dün açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılanlardan birçoğunun terör örgütü mensubu olduğuna dikkat çekerek, "Öğrenci misiniz yoksa rektörün makamını işgal etme girişiminde bulunan terörist mi?" diye sormuştu. İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesi protestoları ile ikinci bir Gezi yaşanmasına müsaade edilmeyeceğini belirtmiş, protestoculardan çoğunluğunun terör örgütleriyle iltisaklı olduklarına dikkat çekmişti. Protestocuların 1 Şubat Pazartesi günü rektörlük binasını abluka altına almaları tepkilere neden olmuştu. Prof. Dr. Bulu, bütün kapıların eylemciler tarafından tutulduğunu ve dışarı çıkmasına hiçbir şekilde müsaade edilmediğini söylemişti.

"Boğaziçi ile herhangi bir ilişkileri yok"

Soylu, Güney Kampüsü'nde gözaltına alınan 108 protestocudan 101'inin Boğaziçi Üniversitesi ile herhangi bir ilişkiye sahip olmadığına dikkat çekerek, 79'unun TKP-ML ve DHKP-C gibi terör örgütlerine mensup olduklarını dile getirmişti. Rektör atamalarının nasıl yapıldığının yasalarda belli olduğunu kaydeden Soylu, önceden de rektörlerin öğrenciler tarafından değil akademisyenler tarafından seçildiğini hatırlatmıştı. Soylu, bu sistemin daha sonra değişikliğe uğradığını ifade ederek, "kayyum rektör" ifadelerinin faşist bir tutumu yansıttığını ve siyasi bir yaklaşım olduğunu söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 13:43