Çarşamba günü ne açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Şubat günü ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine online bağlantıyla katıldı. Yaptığı konuşmada Çarşamba günü size bir sürprizim var ifadelerini kullanan Erdoğan, 10 Şubat tarihinde yeni destek paketini açıklayacak. Koronavirüs pandemisi yüzünden ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlarımıza Çarşamba günü müjdeli haber gelecek. Erdoğan yaptığı açıklamalarda: "Şimdi burdan sesleniyorum. Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak ve bu görüntülü millete seslenişte inşallah sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim" ifadelerini kullandı. Yapılan bu açıklama sonrasında vatandaşlarımız heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü ne açıklayacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Bir süredir kulislerde konuşulan yeni reform paketi Çarşamba günü Erdoğan tarafından yapılan ulusa seslenişle tüm vatandaşlarımızla paylaşılacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ NE AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak ayında yeni reform paketinin açıklanacağını müjdelemişti. Hazırlanan yeni reform paketinin hazır olduğu ve yakın bir zaman içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilmişti. Paket içeriği hazırlanırken vatandaşlarımızdan gelen talepler değerlendirilerek yeni reform paketi revize edildi. Esnaflar, ihtiyaç sahipleri, icralık dosyası olanlar, maddi yardım alanlar, emeklileri yakından ilgilendiren yeni reform paketi 10 Şubat Çarşamba günü paylaşılacak. Vatandaşlarımızın heyecanla beklediği yeni reform paketinin kulislerde konuşulan bazı maddeleri şu şekilde;

KREDİ ERTELEME

Pandemi sürecinin beklenenden daha uzun sürmesiyle birlikte birçok vatandaşlarımız iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle gelir kaybına uğradı. Bu vatandaşlarımızın kredi ödemelerini yapmakta zorlanması nedeniyle kamu bankalarından kullanılan kredilerin en az 6 ay süreyle faizsiz olarak ertelenmesi bekleniyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kredi kullanan vatandaşlarımızın konut, ihtiyaç ve taşıt kredileri yeni reform paketiyle birlikte ertelenebilir. Özel bankalar için ise kredi erteleme yapılması beklenmiyor.

40 BİN TL HİBE DESTEĞİ

Koronavirüs nedeniyle gelir kaybına uğrayan işletmeler için 40 bin liraya kadar geri ödemesiz maddi yardım yapılacak. 2019 ile 2020 yılları arasında %50 ve daha fazla gelir kaybı yaşayan esnaf ve işletmelere en az 2 bin lira en çok 40 bin lira olmak üzere hibe desteği hizmeti verilecek.

ÇİFTÇİ DESTEĞİ BEKLENİYOR

Açıklanan son verilere göre ülkemizdeki çiftçilerin %93'ü kamu bankaları ve tarım kredi kooperatiflerine borçlu durumda. 10 Şubat Çarşamba günü açıklanacak yeni reform paketiyle birlikte çiftçi kredilerinin yeniden yapılandırılması ve anaparanın faizsiz olarak en az 60 ay vadeli olarak yeniden yapılandırılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ

Emeklilere dini bayramlarda yılda iki kez verilen emekli ikramiye ödemelerinin 1000 liradan 1250 liraya yükseltilmesi bekleniyor.