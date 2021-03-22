Çarşamba Günü Kar Geliyor! Hava Sıcaklığı Düştü

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Çarşamba gününde özellikle İstanbul’da hava sıcaklığının hissedilir şekilde düşeceği açıklandı. Sıcaklıkların eksi derecelere düşmesi ile birlikte karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporu yayınladı ve ülke genelinde soğuk havaların yeniden yaşanacağını açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalar sonrasında kar yağışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre 24 Mart Çarşamba gününde havanın eksi derecelere düşeceği ve kar yağışı görüleceği öğrenildi. Özellikle Marmara Bölgesi’nde karla karışık yağmurun görüleceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise hava tahmin raporuna göre yurt genelinde hissedilir bir düşüş yaşayacağı ifade edildi.

22 Mart Pazartesi

Haftanın ilk günü 22 Mart Pazartesi tarihinde Marmara, Ege ve Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etki göstereceği açıklandı. Hazırlanan hava tahmin raporuna göre Kars ve Ardahan’da ise 22 Mart Pazartesi gününde düşen hava sıcaklıkları ile birlikte kar yağışı kendisini gösterecek.

23 Mart Salı

Salı gününde de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar 22 Mart’a göre daha fazla düşecek. Salı gününde yağışlar yurt genelini etkisi altına alacak. Bolu, Kastamonu, Kütahya, Eskişehir ve Uşak illerinde karla karışık yağmur bekleneceği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

24 Mart Çarşamba

24 Mart Çarşamba gününde kar yağışı kuvvetli bir şekilde yaşanacak ve ülke genelinde etkisini gösterecek. Bolu ve Ankara’da yaşanacak şiddetli kar yağışı, Marmara’da ise kendisini karla karışık yağmur olarak gösterecek. İstanbul’da ise hava sıcaklıkları 24 Mart Çarşamba gününde hissedilir şekilde düşecek iken karla karışık yağmur başlayacak.

25 Mart Perşembe

25 Mart Perşembe gününde kar yağışı ülke genelinde etkisini göstermeye devam edecek. Akdeniz kıyıları ise Perşembe gününü yer yer güneşli ve yağmurlu olarak geçirecek. Başta İstanbul olmak üzere Kuzey bölgelerinde de karla karışık yağmur etki altında bırakacak. İç Anadolu ise kar yağışını şiddetli bir şekilde geçirecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 01:16